Лукашенко стал президентом Беларуси в седьмой раз

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Александр Лукашенко вступает на седьмой президентский срок
Александр Лукашенко вступает на седьмой президентский срок Фото:

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси. Это седьмой срок политика. 

Инаугурация проходила во Дворце Независимости, передает беларусское агентство Белта. Клятву Лукашенко произносил на беларусском языке.

«Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, сохранять и защищать Конституцию Республики Беларусь, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности», — сказал Лукашенко. После церемонии ему вручили удостоверение президента. 

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Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси. Это седьмой срок политика.  Инаугурация проходила во Дворце Независимости, передает беларусское агентство Белта. Клятву Лукашенко произносил на беларусском языке. «Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, сохранять и защищать Конституцию Республики Беларусь, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности», — сказал Лукашенко. После церемонии ему вручили удостоверение президента. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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