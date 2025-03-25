Лукашенко стал президентом Беларуси в седьмой раз

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси. Это седьмой срок политика.
Инаугурация проходила во Дворце Независимости, передает беларусское агентство Белта. Клятву Лукашенко произносил на беларусском языке.
«Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, сохранять и защищать Конституцию Республики Беларусь, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности», — сказал Лукашенко. После церемонии ему вручили удостоверение президента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.