29 августа 2024

Свердловчанка поймала летящего с третьего этажа малыша

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Котова на выездном совещании по подготовке образовательных учреждений к учебному году. Челябинск, ребенок, кукла, пупсик, окно, детская безопасность
В этот день ребенку исполнилось три года Фото:

В Нижней Туре (Свердловская область) 28 августа прохожая поймала трехлетнего ребенка, выпавшего из окна третьего этажа. В этот момент семья малыша праздновала его день рождения, но мама на мгновение оставила сына без присмотра. Мальчик получил сотрясение мозга и несколько ушибов, рассказали в пресс-службе МО МВД «Качканарский».

«Спасительница рассказала, что, когда она шла мимо первого подъезда, услышала странный треск. Подняв глаза, она увидела летящего ребенка и сразу же предприняла меры по его спасению. Она успела схватить мальчика за ноги, но он все же ударился подбородком об асфальт», — пояснили в ведомстве. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Нижнетуринской ЦГБ.

В этот день ребенку исполнялось три года. Мама вместе с сыном отправилась на кухню, чтобы покормить его. Она усадила его за стол, а сама ушла в большую комнату, где играл за компьютером отец. Вскоре женщина услышала треск и плач ребенка, а на кухне обнаружила, что окно распахнуто настежь.

Семья малыша с мая 2024 года состоит на профилактическом учете в ПДН ОП №31 МО МВД «Качканарский». Также с октября 2021 года по октябрь 2023-го, мама мальчика неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение обязанностей по его содержанию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижней Туре (Свердловская область) 28 августа прохожая поймала трехлетнего ребенка, выпавшего из окна третьего этажа. В этот момент семья малыша праздновала его день рождения, но мама на мгновение оставила сына без присмотра. Мальчик получил сотрясение мозга и несколько ушибов, рассказали в пресс-службе МО МВД «Качканарский». «Спасительница рассказала, что, когда она шла мимо первого подъезда, услышала странный треск. Подняв глаза, она увидела летящего ребенка и сразу же предприняла меры по его спасению. Она успела схватить мальчика за ноги, но он все же ударился подбородком об асфальт», — пояснили в ведомстве. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Нижнетуринской ЦГБ. В этот день ребенку исполнялось три года. Мама вместе с сыном отправилась на кухню, чтобы покормить его. Она усадила его за стол, а сама ушла в большую комнату, где играл за компьютером отец. Вскоре женщина услышала треск и плач ребенка, а на кухне обнаружила, что окно распахнуто настежь. Семья малыша с мая 2024 года состоит на профилактическом учете в ПДН ОП №31 МО МВД «Качканарский». Также с октября 2021 года по октябрь 2023-го, мама мальчика неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение обязанностей по его содержанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...