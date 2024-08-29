Свердловчанка поймала летящего с третьего этажа малыша

В Нижней Туре (Свердловская область) 28 августа прохожая поймала трехлетнего ребенка, выпавшего из окна третьего этажа. В этот момент семья малыша праздновала его день рождения, но мама на мгновение оставила сына без присмотра. Мальчик получил сотрясение мозга и несколько ушибов, рассказали в пресс-службе МО МВД «Качканарский».
«Спасительница рассказала, что, когда она шла мимо первого подъезда, услышала странный треск. Подняв глаза, она увидела летящего ребенка и сразу же предприняла меры по его спасению. Она успела схватить мальчика за ноги, но он все же ударился подбородком об асфальт», — пояснили в ведомстве. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Нижнетуринской ЦГБ.
В этот день ребенку исполнялось три года. Мама вместе с сыном отправилась на кухню, чтобы покормить его. Она усадила его за стол, а сама ушла в большую комнату, где играл за компьютером отец. Вскоре женщина услышала треск и плач ребенка, а на кухне обнаружила, что окно распахнуто настежь.
Семья малыша с мая 2024 года состоит на профилактическом учете в ПДН ОП №31 МО МВД «Качканарский». Также с октября 2021 года по октябрь 2023-го, мама мальчика неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение обязанностей по его содержанию.
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