Свердловчанка поймала летящего с третьего этажа малыша

30 августа 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

В этот день ребенку исполнилось три года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижней Туре (Свердловская область) 28 августа прохожая поймала трехлетнего ребенка, выпавшего из окна третьего этажа. В этот момент семья малыша праздновала его день рождения, но мама на мгновение оставила сына без присмотра. Мальчик получил сотрясение мозга и несколько ушибов, рассказали в пресс-службе МО МВД «Качканарский». «Спасительница рассказала, что, когда она шла мимо первого подъезда, услышала странный треск. Подняв глаза, она увидела летящего ребенка и сразу же предприняла меры по его спасению. Она успела схватить мальчика за ноги, но он все же ударился подбородком об асфальт», — пояснили в ведомстве. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Нижнетуринской ЦГБ. В этот день ребенку исполнялось три года. Мама вместе с сыном отправилась на кухню, чтобы покормить его. Она усадила его за стол, а сама ушла в большую комнату, где играл за компьютером отец. Вскоре женщина услышала треск и плач ребенка, а на кухне обнаружила, что окно распахнуто настежь. Семья малыша с мая 2024 года состоит на профилактическом учете в ПДН ОП №31 МО МВД «Качканарский». Также с октября 2021 года по октябрь 2023-го, мама мальчика неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение обязанностей по его содержанию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижней Туре (Свердловская область) 28 августа прохожая поймала трехлетнего ребенка, выпавшего из окна третьего этажа. В этот момент семья малыша праздновала его день рождения, но мама на мгновение оставила сына без присмотра. Мальчик получил сотрясение мозга и несколько ушибов, рассказали в пресс-службе МО МВД «Качканарский». «Спасительница рассказала, что, когда она шла мимо первого подъезда, услышала странный треск. Подняв глаза, она увидела летящего ребенка и сразу же предприняла меры по его спасению. Она успела схватить мальчика за ноги, но он все же ударился подбородком об асфальт», — пояснили в ведомстве. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Нижнетуринской ЦГБ. В этот день ребенку исполнялось три года. Мама вместе с сыном отправилась на кухню, чтобы покормить его. Она усадила его за стол, а сама ушла в большую комнату, где играл за компьютером отец. Вскоре женщина услышала треск и плач ребенка, а на кухне обнаружила, что окно распахнуто настежь. Семья малыша с мая 2024 года состоит на профилактическом учете в ПДН ОП №31 МО МВД «Качканарский». Также с октября 2021 года по октябрь 2023-го, мама мальчика неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение обязанностей по его содержанию.