В Перми эвакуировали посетителей ТРЦ «Колизей»

Покупатели и персонал покинули здание
В Перми 30 августа посетителей торгово-развлекательного центра «Колизей Синема» попросили срочно покинуть здание. Об этом сообщило «РКБ-Пермь».
«Произошло возгорание. На место прибыла карета скорой помощи, пожарной машины пока нет», — сказано в сообщении.
В пресс-службе МЧС Пермского края сообщили, что информация уточняется. Информации о пострадавших нет.
Обновлено в 13:43:
В пресс-службе МЧС Пермского края сообщили, что произошло ложное срабатывание сигнализации. Возгорания нет.
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