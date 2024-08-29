29 августа 2024

В Перми эвакуировали посетителей ТРЦ «Колизей»

© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели и персонал покинули здание
Покупатели и персонал покинули здание Фото:

В Перми 30 августа посетителей торгово-развлекательного центра «Колизей Синема» попросили срочно покинуть здание. Об этом сообщило «РКБ-Пермь».

«Произошло возгорание. На место прибыла карета скорой помощи, пожарной машины пока нет», — сказано в сообщении.

В пресс-службе МЧС Пермского края сообщили, что информация уточняется. Информации о пострадавших нет.

Обновлено в 13:43:

В пресс-службе МЧС Пермского края сообщили, что произошло ложное срабатывание сигнализации. Возгорания нет.

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В Перми 30 августа посетителей торгово-развлекательного центра «Колизей Синема» попросили срочно покинуть здание. Об этом сообщило «РКБ-Пермь». «Произошло возгорание. На место прибыла карета скорой помощи, пожарной машины пока нет», — сказано в сообщении. В пресс-службе МЧС Пермского края сообщили, что информация уточняется. Информации о пострадавших нет. Обновлено в 13:43: В пресс-службе МЧС Пермского края сообщили, что произошло ложное срабатывание сигнализации. Возгорания нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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