Стюард «Уральских авиалиний» едва не сломал руку, показывая, как надевать жилет

30 августа 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Самолет пришлось вернуть на стоянку (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бортпроводник «Уральских авиалиний» чуть не сломал руку, когда показывал пассажирам, как пользоваться спасательным жилетом. Самолет вернули на стоянку, а пострадавшего доставили в больницу, где диагностировали вылет сустава левого плеча. Информация об этом появилась в Telegram. «Экипаж перед вылетом демонстрировал пассажирам аварийно-спасательное оборудование, в том числе жилеты. Во время показа один из бортпроводников почувствовал сильную боль и не смог продолжить демонстрацию. Airbus A320 с 163 пассажирами на борту вернули на стоянку», — пишет telegram-канал Shot. Самолет летел из Сочи в Казань. В больнице стюарду провели успешную операцию по восстановлению плечевого сустава. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бортпроводник «Уральских авиалиний» чуть не сломал руку, когда показывал пассажирам, как пользоваться спасательным жилетом. Самолет вернули на стоянку, а пострадавшего доставили в больницу, где диагностировали вылет сустава левого плеча. Информация об этом появилась в Telegram. «Экипаж перед вылетом демонстрировал пассажирам аварийно-спасательное оборудование, в том числе жилеты. Во время показа один из бортпроводников почувствовал сильную боль и не смог продолжить демонстрацию. Airbus A320 с 163 пассажирами на борту вернули на стоянку», — пишет telegram-канал Shot. Самолет летел из Сочи в Казань. В больнице стюарду провели успешную операцию по восстановлению плечевого сустава. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.