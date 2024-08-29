29 августа 2024

Стюард «Уральских авиалиний» едва не сломал руку, показывая, как надевать жилет

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Самолет пришлось вернуть на стоянку (архивное фото) Фото:

Бортпроводник «Уральских авиалиний» чуть не сломал руку, когда показывал пассажирам, как пользоваться спасательным жилетом. Самолет вернули на стоянку, а пострадавшего доставили в больницу, где диагностировали вылет сустава левого плеча. Информация об этом появилась в Telegram.

«Экипаж перед вылетом демонстрировал пассажирам аварийно-спасательное оборудование, в том числе жилеты. Во время показа один из бортпроводников почувствовал сильную боль и не смог продолжить демонстрацию. Airbus A320 с 163 пассажирами на борту вернули на стоянку», — пишет telegram-канал Shot. Самолет летел из Сочи в Казань.

В больнице стюарду провели успешную операцию по восстановлению плечевого сустава. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.

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Бортпроводник «Уральских авиалиний» чуть не сломал руку, когда показывал пассажирам, как пользоваться спасательным жилетом. Самолет вернули на стоянку, а пострадавшего доставили в больницу, где диагностировали вылет сустава левого плеча. Информация об этом появилась в Telegram. «Экипаж перед вылетом демонстрировал пассажирам аварийно-спасательное оборудование, в том числе жилеты. Во время показа один из бортпроводников почувствовал сильную боль и не смог продолжить демонстрацию. Airbus A320 с 163 пассажирами на борту вернули на стоянку», — пишет telegram-канал Shot. Самолет летел из Сочи в Казань. В больнице стюарду провели успешную операцию по восстановлению плечевого сустава. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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