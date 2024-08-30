Зеленский предложил провести мирные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в Индии конференцию по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщил Bloomberg.
«Владимир Зеленский предложил провести саммит, направленный на прекращение [конфликта] с Россией», — сообщило американское издание. Это предложение было сделано во время недавнего визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину. Зеленский надеется, что саммит пройдет до ноябрьских выборов в США.
Ранее сообщалось, что после визита премьера Моди в Киев Индия решила стать главным переговорщиком между Россией и Украиной. По словам директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, Зеленский послал президенту России Владимиру Путину сигнал о готовности к мирному урегулированию через индийского премьер-министра.
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