Зеленский предложил провести мирные переговоры

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Зеленский надеется провести в Индии конференцию по украинскому урегулированию
Зеленский надеется провести в Индии конференцию по украинскому урегулированию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в Индии конференцию по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщил Bloomberg.

«Владимир Зеленский предложил провести саммит, направленный на прекращение [конфликта] с Россией», — сообщило американское издание. Это предложение было сделано во время недавнего визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину. Зеленский надеется, что саммит пройдет до ноябрьских выборов в США.

Ранее сообщалось, что после визита премьера Моди в Киев Индия решила стать главным переговорщиком между Россией и Украиной. По словам директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, Зеленский послал президенту России Владимиру Путину сигнал о готовности к мирному урегулированию через индийского премьер-министра.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в Индии конференцию по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщил Bloomberg. «Владимир Зеленский предложил провести саммит, направленный на прекращение [конфликта] с Россией», — сообщило американское издание. Это предложение было сделано во время недавнего визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину. Зеленский надеется, что саммит пройдет до ноябрьских выборов в США. Ранее сообщалось, что после визита премьера Моди в Киев Индия решила стать главным переговорщиком между Россией и Украиной. По словам директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, Зеленский послал президенту России Владимиру Путину сигнал о готовности к мирному урегулированию через индийского премьер-министра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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