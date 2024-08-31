Штурмовик с жуткими ранениями просится на лечение в Екатеринбург. Фото

Раненый в Донбассе штурмовик добивается возвращения на Урал

31 августа 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Уралец убежден, что в родном городе он быстрее пойдет на поправку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Штурмовик, известный под позывным «Круглый» и раненый в зоне спецоперации, мечтает вернуться в Екатеринбург для прохождения реабилитации. Сейчас он проходит лечение в госпитале Ейска (Краснодарский край), борясь с последствиями тяжелых осколочных ранений. Солдат считает, что присутствие и поддержка его семьи и друзей поспособствуют более быстрому и легкому восстановлению. В беседе с журналистом URA.RU он выразил надежду на то, что сможет продолжить службу после полного выздоровления. «В марте этого года я подписал контракт и отправился на фронт. Большую часть времени проводил в Донбассе. Недавно при штурме Дзержинска получил множественные осколочные ранения плеча и обеих ног. Миссия едва не стала для меня последней», — поделился боец, предоставив жуткие фото. Военнослужащего экстренно транспортировали в госпиталь Ростова-на-Дону, оттуда его и перевезли в Ейск. «Я не могу сказать, что за мной плохо ухаживают. Врачи в Ейске стараются сделать все возможное, чтобы я сохранил двигательную активность, оказывают мне всю необходимую помощь. Я безмерно благодарен им за их усилия и заботу обо мне и моих товарищах. Но у меня есть большое желание вернуться на лечение в родной Екатеринбург», — отметил уралец. Он считает, что на Урале сможет получить более квалифицированную помощь. «К тому же рядом будет моя семья и друзья, которые в случае необходимости смогут оказать мне поддержку, учитывая, что сейчас я передвигаюсь на инвалидной коляске. Реабилитация может занять много времени, и мне предстоит операция для извлечения осколков. Надеюсь, что мою историю заметят и смогут помочь», — выразил надежду солдат. Фото: личный архив бойца Фото: личный архив бойца Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Штурмовик, известный под позывным «Круглый» и раненый в зоне спецоперации, мечтает вернуться в Екатеринбург для прохождения реабилитации. Сейчас он проходит лечение в госпитале Ейска (Краснодарский край), борясь с последствиями тяжелых осколочных ранений. Солдат считает, что присутствие и поддержка его семьи и друзей поспособствуют более быстрому и легкому восстановлению. В беседе с журналистом URA.RU он выразил надежду на то, что сможет продолжить службу после полного выздоровления. «В марте этого года я подписал контракт и отправился на фронт. Большую часть времени проводил в Донбассе. Недавно при штурме Дзержинска получил множественные осколочные ранения плеча и обеих ног. Миссия едва не стала для меня последней», — поделился боец, предоставив жуткие фото. Военнослужащего экстренно транспортировали в госпиталь Ростова-на-Дону, оттуда его и перевезли в Ейск. «Я не могу сказать, что за мной плохо ухаживают. Врачи в Ейске стараются сделать все возможное, чтобы я сохранил двигательную активность, оказывают мне всю необходимую помощь. Я безмерно благодарен им за их усилия и заботу обо мне и моих товарищах. Но у меня есть большое желание вернуться на лечение в родной Екатеринбург», — отметил уралец. Он считает, что на Урале сможет получить более квалифицированную помощь. «К тому же рядом будет моя семья и друзья, которые в случае необходимости смогут оказать мне поддержку, учитывая, что сейчас я передвигаюсь на инвалидной коляске. Реабилитация может занять много времени, и мне предстоит операция для извлечения осколков. Надеюсь, что мою историю заметят и смогут помочь», — выразил надежду солдат.