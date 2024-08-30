Судья Верховного суда Татарстана оправдался за наличие гражданства США у детей

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Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов подтвердил наличие гражданства США у своих детей
Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов подтвердил наличие гражданства США у своих детей Фото:

Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов подтвердил наличие иностранного гражданства у своих детей. Однако он также отметил, что уведомлял об этом органы власти.

«Посольство было уведомлено, что у детей есть гражданство США. Они были рождены в Нью-Йорке, имеют соответствующие свидетельства о рождении, которые были переведены на русский язык, на них был поставлен апостиль и они были предоставлены в консульское учреждение», — заявил Юсупов в беседе с «ИА Регнум». Он отметил, что получением американского гражданства для детей занималась его супруга Эльвира. 

Судья Верховного суда Татарстана подтвердил и наличие уголовного дела в отношении его родных. Однако, по его словам, никакого состава преступления нет, ведь все необходимые меры при оформлении документов были приняты в момент обращения в консульство.

Ранее сообщалось, что Ризван и Эльвира Юсуповы не раскрыли информацию о том, что их дети родились в США и получили гражданство этой страны. Официально заявлялось, что дети родились в Казани. В отношении жены Юсупова Эльвиры и 19-летнего сына Гаяза было возбуждено уголовное дело за утаивание факта наличия у них иностранного паспорта.

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Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов подтвердил наличие иностранного гражданства у своих детей. Однако он также отметил, что уведомлял об этом органы власти. «Посольство было уведомлено, что у детей есть гражданство США. Они были рождены в Нью-Йорке, имеют соответствующие свидетельства о рождении, которые были переведены на русский язык, на них был поставлен апостиль и они были предоставлены в консульское учреждение» , — заявил Юсупов в беседе с «ИА Регнум». Он отметил, что получением американского гражданства для детей занималась его супруга Эльвира.  Судья Верховного суда Татарстана подтвердил и наличие уголовного дела в отношении его родных. Однако, по его словам, никакого состава преступления нет, ведь все необходимые меры при оформлении документов были приняты в момент обращения в консульство. Ранее сообщалось, что Ризван и Эльвира Юсуповы не раскрыли информацию о том, что их дети родились в США и получили гражданство этой страны. Официально заявлялось, что дети родились в Казани. В отношении жены Юсупова Эльвиры и 19-летнего сына Гаяза было возбуждено уголовное дело за утаивание факта наличия у них иностранного паспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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