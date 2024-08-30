Судья Верховного суда Татарстана оправдался за наличие гражданства США у детей

Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов подтвердил наличие иностранного гражданства у своих детей. Однако он также отметил, что уведомлял об этом органы власти.
«Посольство было уведомлено, что у детей есть гражданство США. Они были рождены в Нью-Йорке, имеют соответствующие свидетельства о рождении, которые были переведены на русский язык, на них был поставлен апостиль и они были предоставлены в консульское учреждение», — заявил Юсупов в беседе с «ИА Регнум». Он отметил, что получением американского гражданства для детей занималась его супруга Эльвира.
Судья Верховного суда Татарстана подтвердил и наличие уголовного дела в отношении его родных. Однако, по его словам, никакого состава преступления нет, ведь все необходимые меры при оформлении документов были приняты в момент обращения в консульство.
Ранее сообщалось, что Ризван и Эльвира Юсуповы не раскрыли информацию о том, что их дети родились в США и получили гражданство этой страны. Официально заявлялось, что дети родились в Казани. В отношении жены Юсупова Эльвиры и 19-летнего сына Гаяза было возбуждено уголовное дело за утаивание факта наличия у них иностранного паспорта.
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