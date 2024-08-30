В Екатеринбург тайно приехал Филипп Киркоров. Видео

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Прощание с Александром Ширвиндтом в театре Сатиры. 18 марта 2024. Москва, киркоров филипп
Киркоров заселился в отеле Hyatt Фото:

Российский певец Филипп Киркоров 30 августа тайно приехал в Екатеринбурге. Звездного артиста заметили, когда он заходил в гостиницу Hyatt. Об этом рассказали очевидцы.

«В Екатеринбург прилетел Филипп Киркоров», — передает telegram-канал слова очевидца. Певца сопровождала охрана и пара молодых людей. Артист передвигался по городу на черном Mercedes-Maybach.

Причина визита Киркорова остается загадкой. На ближайшее время у него не намечаются концерты в Екатеринбурге.

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Российский певец Филипп Киркоров 30 августа тайно приехал в Екатеринбурге. Звездного артиста заметили, когда он заходил в гостиницу Hyatt. Об этом рассказали очевидцы. «В Екатеринбург прилетел Филипп Киркоров», — передает telegram-канал слова очевидца. Певца сопровождала охрана и пара молодых людей. Артист передвигался по городу на черном Mercedes-Maybach. Причина визита Киркорова остается загадкой. На ближайшее время у него не намечаются концерты в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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