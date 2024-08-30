Киркоров заселился в отеле Hyatt
Российский певец Филипп Киркоров 30 августа тайно приехал в Екатеринбурге. Звездного артиста заметили, когда он заходил в гостиницу Hyatt. Об этом рассказали очевидцы.
«В Екатеринбург прилетел Филипп Киркоров», — передает telegram-канал слова очевидца. Певца сопровождала охрана и пара молодых людей. Артист передвигался по городу на черном Mercedes-Maybach.
Причина визита Киркорова остается загадкой. На ближайшее время у него не намечаются концерты в Екатеринбурге.
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