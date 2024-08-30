Жители ЯНАО требуют наладить стабильные пассажирские перевозки

Жители Ямала требуют наладить стабильные перевозки на междугородних маршрутах между Новым Уренгоем и Надымом. О проблеме нехватки автобусного транспорта, способного осуществлять перевозки в арктические морозы, они заявили на странице губернатора Ямала в VK.
«Когда будет наведен порядок в организации пассажирских перевозок из Надыма в Новый Уренгой и обратно? То отсутствуют маршрутные автобусы к уфимскому поезду, то мест нет в автобусе, потому что у агентств пассажирских перевозок какие-то договоры с организациями, которые часто выкупают весь автобус, чтобы отвезти вахтовиков из Надыма в Новый Уренгой к поезду. Как добираться местным жителям на вокзал?» — задает вопрос коренной надымчанин Артур Назиров.
Формальный ответ окружного департамента транспорта о том, что регулярные перевозки из нового Уренгоя в Надым и Салехард выполняются по расписанию, не устроил автора запроса. Его поддержали и другие подписчики страницы губернатора: «Дороги есть, а люди добираются, как могут. Нет порядка в перевозках. Неужели в регионе нет денег, чтобы закупить полноценные автобусы, чтобы в морозы могли тоже ездить?» — спрашивает Игорь Кузнецов и повторяет, что в морозы междугородние автобусы не ходят.
«У нас такая температура может держаться неделю и что делать? Жить в Новом Уренгое, пока не потеплеет? А если на работу нужно? Движение пассажирского транспорта не налажено и это факт!!!» — возмущается надымчанин.
В ответ на возражения дептранспорта о том, что при температуре ниже 40 градусов перевозчик ради безопасности пассажиров может отменить рейс, ямальцы привели в пример Норильск. Там с октября 2023 года курсируют комфортные и высокотехнологичные северобусы Минского автомобильного завода и несколько хорошо оснащенных ЛИАЗов. Партию северобусов изготовили по спецзаказу городской администрации с учетом норильского климата.
Но, как известно, северобусы запускают только на городских и пригородных линиях — они не подходят для межмуниципальных маршрутов. «Использовать эти автобусы для поездок между городами не планируется. На маршрутах между городами курсируют автобусы междугороднего класса», — прокомментировали запрос надымчан в транспортном ведомстве.
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