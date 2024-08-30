Кто такой Николай Олещук, уволенный Зеленским после крушения F-16

Зеленский уволил Олещука после конфликта с нардепом Верховной Рады

30 августа 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Николай Олещук объявлен в розыск МВД России еще с декабря прошлого года Фото: wikipedia.org/Ministry of Defence of Ukraine/CC BY 4.0 новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Недавнее крушение истребителя F-16 на Украине вызвало волну обсуждений и значимые кадровые перемены в ВСУ. Экс-командующий ВВС Украины Николай Олещук стал центральной фигурой в скандале, связанном с этим инцидентом. Карьерный путь Николай Олещук родился в 1972 году на северо-западе Украины в городе Луцк. Его военное образование включает Житомирское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, Харьковский военный университет и Национальный университет обороны в Киеве. Олещук начал службу в 1994 году, сначала занимая должности в радиотехнической батарее и зенитном ракетном полке ПВО в Львовской области. С 2004 года он работал в Воздушном командовании «Юг», а затем в Восточном воздушном командовании в Днепре. С 9 августа 2021 года он занимал пост командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины, ведя активные боевые действия против российских сил на Донбассе. Конфликт После крушения истребителя F-16, поставленного западными странами, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила украинские силы в сбитии собственного самолета из-за недостаточной координации. Олещук резко ответил на эти обвинения, призвав к уголовному преследованию Безуглой и заявив о необходимости ее извинений перед армией. Конфликт разгорелся на фоне уже существующих напряжений внутри украинского военного руководства и политики. Увольнение и розыск Два дня спустя после крушения истребителя F-16 лидер Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Олещука с поста командующего Воздушными силами. Указ был опубликован на официальном сайте Зеленского, а причины увольнения связаны с расследованием инцидента. Еще в прошлом году МВД России объявило Олещука в розыск по обвинению в терроризме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Недавнее крушение истребителя F-16 на Украине вызвало волну обсуждений и значимые кадровые перемены в ВСУ. Экс-командующий ВВС Украины Николай Олещук стал центральной фигурой в скандале, связанном с этим инцидентом. Николай Олещук родился в 1972 году на северо-западе Украины в городе Луцк. Его военное образование включает Житомирское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, Харьковский военный университет и Национальный университет обороны в Киеве. Олещук начал службу в 1994 году, сначала занимая должности в радиотехнической батарее и зенитном ракетном полке ПВО в Львовской области. С 2004 года он работал в Воздушном командовании «Юг», а затем в Восточном воздушном командовании в Днепре. С 9 августа 2021 года он занимал пост командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины, ведя активные боевые действия против российских сил на Донбассе. После крушения истребителя F-16, поставленного западными странами, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила украинские силы в сбитии собственного самолета из-за недостаточной координации. Олещук резко ответил на эти обвинения, призвав к уголовному преследованию Безуглой и заявив о необходимости ее извинений перед армией. Конфликт разгорелся на фоне уже существующих напряжений внутри украинского военного руководства и политики. Два дня спустя после крушения истребителя F-16 лидер Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Олещука с поста командующего Воздушными силами. Указ был опубликован на официальном сайте Зеленского, а причины увольнения связаны с расследованием инцидента. Еще в прошлом году МВД России объявило Олещука в розыск по обвинению в терроризме.