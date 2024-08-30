Командующий ВВС Украины начал угрожать депутату из-за слов о крушении F-16

Командующий Воздушных Сил Украины Николай Олещук раскритиковал депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой из-за ее заявлений о крушении F-16. Политик уверяла, что украинцы сбили свой же истребитель из-за дискоординации между подразделениями.
«Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде!» — сообщил Олещук. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что истребитель F-16 ВВС Украины потерпел крушение. Причиной происшествия указывалась ошибка пилота, однако Безуглая сообщила, что истребитель был сбит ракетой украинского комплекса Patriot.
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