В Каменске-Уральском бетонная фигура рухнула на ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел на территории детской площадки (архивное фото)
Инцидент произошел на территории детской площадки (архивное фото) Фото:

В парке Каменска-Уральского (Свердловская область) во время игры на детской площадке на годовалого ребенка упала бетонная фигура — он потерял сознание. Мама мальчика вызвала скорую, ребенка госпитализировали. Городская прокуратура начала проверку.

«В ходе надзорных мероприятий будет установлено, кто отвечает за надлежащее состояние и обслуживание малых архитектурных форм. Будет проверено соответствие конструкции требованиям технических регламентов и правил», — говорится в telegram-канале Прокуратуры Свердловской области. Помимо этого, ведомство уточнит, какой вред был нанесен здоровью ребенка.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал URA.RU, что вечером 30 августа две женщины гуляли с маленькими детьми в парке. Четырехлетняя девочка забралась на статую дерева, к которой крепилась фигура вороны.

«Возможно, девочка задела птицу, и та упала, ударив находившегося рядом мальчика. Удар пришёлся в область лба. С места происшествия потерпевшего доставили в местную клинику для оказания необходимой медицинской помощи», — подчеркнул полковник Горелых. Полиция выясняет, кто является владельцем плохо закрепленной фигуры и когда в последний раз её проверяли. 

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В парке Каменска-Уральского (Свердловская область) во время игры на детской площадке на годовалого ребенка упала бетонная фигура — он потерял сознание. Мама мальчика вызвала скорую, ребенка госпитализировали. Городская прокуратура начала проверку. «В ходе надзорных мероприятий будет установлено, кто отвечает за надлежащее состояние и обслуживание малых архитектурных форм. Будет проверено соответствие конструкции требованиям технических регламентов и правил», — говорится в telegram-канале Прокуратуры Свердловской области. Помимо этого, ведомство уточнит, какой вред был нанесен здоровью ребенка. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал URA.RU, что вечером 30 августа две женщины гуляли с маленькими детьми в парке. Четырехлетняя девочка забралась на статую дерева, к которой крепилась фигура вороны. «Возможно, девочка задела птицу, и та упала, ударив находившегося рядом мальчика. Удар пришёлся в область лба. С места происшествия потерпевшего доставили в местную клинику для оказания необходимой медицинской помощи», — подчеркнул полковник Горелых. Полиция выясняет, кто является владельцем плохо закрепленной фигуры и когда в последний раз её проверяли. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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