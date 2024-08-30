В парке Каменска-Уральского (Свердловская область) во время игры на детской площадке на годовалого ребенка упала бетонная фигура — он потерял сознание. Мама мальчика вызвала скорую, ребенка госпитализировали. Городская прокуратура начала проверку.
«В ходе надзорных мероприятий будет установлено, кто отвечает за надлежащее состояние и обслуживание малых архитектурных форм. Будет проверено соответствие конструкции требованиям технических регламентов и правил», — говорится в telegram-канале Прокуратуры Свердловской области. Помимо этого, ведомство уточнит, какой вред был нанесен здоровью ребенка.
Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал URA.RU, что вечером 30 августа две женщины гуляли с маленькими детьми в парке. Четырехлетняя девочка забралась на статую дерева, к которой крепилась фигура вороны.
«Возможно, девочка задела птицу, и та упала, ударив находившегося рядом мальчика. Удар пришёлся в область лба. С места происшествия потерпевшего доставили в местную клинику для оказания необходимой медицинской помощи», — подчеркнул полковник Горелых. Полиция выясняет, кто является владельцем плохо закрепленной фигуры и когда в последний раз её проверяли.
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