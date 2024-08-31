ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации десантников ВСУ в Сумской области

ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации десантников украинской армии в Сумской области. В результате этого были уничтожены боевые автомобили ВСУ и 35 человек личного состава, сообщили в Минобороны.
«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в 30 километрах юго-восточнее г. Сумы в районе населенного пункта Чернетчина был обнаружен пункт временной дислокации 3-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. <…> Было принято решение о нанесении удара по военному объекту противника», — заявили в оборонном ведомстве, информацию передает ТАСС. В результате удара были ликвидированы по два автомобиля грузовых и повышенной проходимости, автобус для перевозки военных ВСУ и 35 бойцов личного состава.
Ранее ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения армии Украины в районе Нижней Сыроватки Сумской области. Удар был нанесен расчетом ОТРК «Искандер-М», после него произошла повторная детонация.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.