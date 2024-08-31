ВС РФ уничтожили «Искандером» склад боеприпасов в Сумской области

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ВС РФ поразили ангар ВСУ с боеприпасами при помощи "Искандера", заявили в Минобороны РФ
ВС РФ поразили ангар ВСУ с боеприпасами при помощи "Искандера", заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные с помощью комплекса «Искандер-М» уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В результате нанесенного расчетом ОТРК „Искандер-М“ ВС РФ ракетного удара был уничтожен ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением», — передает сообщение Минобороны. Там добавили, что объект был обнаружен при проведении разведывательных мероприятий.

Склад располагался в районе Нижней Сыроватки, расположенной в пяти километрах от Сум. После детального анализа собранных данных военные нанесли прицельный удар. После успешного попадания на объекте произошла повторная детонация, сообщили в Минобороны.

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Российские военные с помощью комплекса «Искандер-М» уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В результате нанесенного расчетом ОТРК „Искандер-М“ ВС РФ ракетного удара был уничтожен ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением», — передает сообщение Минобороны. Там добавили, что объект был обнаружен при проведении разведывательных мероприятий. Склад располагался в районе Нижней Сыроватки, расположенной в пяти километрах от Сум. После детального анализа собранных данных военные нанесли прицельный удар. После успешного попадания на объекте произошла повторная детонация, сообщили в Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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