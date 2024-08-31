ВС РФ уничтожили «Искандером» склад боеприпасов в Сумской области

Российские военные с помощью комплекса «Искандер-М» уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В результате нанесенного расчетом ОТРК „Искандер-М“ ВС РФ ракетного удара был уничтожен ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением», — передает сообщение Минобороны. Там добавили, что объект был обнаружен при проведении разведывательных мероприятий.
Склад располагался в районе Нижней Сыроватки, расположенной в пяти километрах от Сум. После детального анализа собранных данных военные нанесли прицельный удар. После успешного попадания на объекте произошла повторная детонация, сообщили в Минобороны.
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