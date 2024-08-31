В Госдуме готовят закон о льготах для детей врачей и учителей

В ГД предложили отправлять детей врачей и учителей в детсады вне очереди

31 августа 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

В России планируют внести законопроект о льготах для детей врачей и учителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Детям медицинских и педагогических работников хотят предоставлять место в детском саду вне очереди. Соответствующий законопроект был разработан главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым (ЛДПР). Он считает, что подобная инициатива поможет решить проблему дефицита кадров в данных сферах. «Важно установление для медицинских и педагогических работников дополнительных социальных гарантий. Одной из них, на наш взгляд, является предоставление мест в дошкольных образовательных организациях в первоочередном порядке детям медицинских и педагогических работников», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении ТАСС. По словам Нилова, закон поможет решить проблему нехватки персонала. Отмечается, что родители должны быть гражданами РФ и не менее трех лет проработать в соответствующих государственных организациях. На данный момент места в детсадах предоставляются в приоритетном порядке детям сотрудников полиции и военнослужащих. Ранее сообщалось, что с 1 июля вырастут зарплаты учителей и врачей в некоторых регионах России. По словам руководителя Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, зарплата учителей должна быть на уровне средней зарплаты по региону. «Если учитель в Москве получает в среднем 70-80 тысяч рублей, то в Тверской области, в 200 километрах от столицы, — всего 15-17 тысяч рублей за ту же самую нагрузку и учебные часы. Такой дисбаланс совершенно недопустим», — подчеркнул эксперт, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Детям медицинских и педагогических работников хотят предоставлять место в детском саду вне очереди. Соответствующий законопроект был разработан главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым (ЛДПР). Он считает, что подобная инициатива поможет решить проблему дефицита кадров в данных сферах. «Важно установление для медицинских и педагогических работников дополнительных социальных гарантий. Одной из них, на наш взгляд, является предоставление мест в дошкольных образовательных организациях в первоочередном порядке детям медицинских и педагогических работников», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении ТАСС. По словам Нилова, закон поможет решить проблему нехватки персонала. Отмечается, что родители должны быть гражданами РФ и не менее трех лет проработать в соответствующих государственных организациях. На данный момент места в детсадах предоставляются в приоритетном порядке детям сотрудников полиции и военнослужащих. Ранее сообщалось, что с 1 июля вырастут зарплаты учителей и врачей в некоторых регионах России. По словам руководителя Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, зарплата учителей должна быть на уровне средней зарплаты по региону. «Если учитель в Москве получает в среднем 70-80 тысяч рублей, то в Тверской области, в 200 километрах от столицы, — всего 15-17 тысяч рублей за ту же самую нагрузку и учебные часы. Такой дисбаланс совершенно недопустим», — подчеркнул эксперт, передает 360.ru.