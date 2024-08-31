Происшествия Криминал Mash: четверо на иномарке напали на свадебный автобус в Подмосковье Вооруженная банда напала на свадебный автобус в Подмосковье 31 августа 2024 в 11:52 Размер текста - 17 + Вооруженные мужчины разбили стекла свадебного автобуса и расстреляли его из травматического оружия Фото: Илья Московец © URA.RU В подмосковном Щелково компания вооруженных мужчин на иномарке набросилась на свадебный автобус. Разъяренная банда заявила, что транспорт подрезал их автомобиль на дороге. «Банда вооруженных мужчин на „Инфинити“ напала на свадебный автобус в Подмосковье. Они решили, что тот их подрезал, перегородили дорогу и начали бить стекла» — пишет telegram-канал Mash. Очевидцы сообщают, что мужчины обстреляли праздничную процессию из травматического оружия и скрылись с места происшествия. Четверых нападавших удалось задержать, когда они отдыхали в кальянной на улице Талсинская. Иномарку злоумышленников, на которой было совершено нападение, уже изъяли. По факту вооруженного нападения СК возбудил уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В подмосковном Щелково компания вооруженных мужчин на иномарке набросилась на свадебный автобус. Разъяренная банда заявила, что транспорт подрезал их автомобиль на дороге. «Банда вооруженных мужчин на „Инфинити“ напала на свадебный автобус в Подмосковье. Они решили, что тот их подрезал, перегородили дорогу и начали бить стекла» — пишет telegram-канал Mash. Очевидцы сообщают, что мужчины обстреляли праздничную процессию из травматического оружия и скрылись с места происшествия. Четверых нападавших удалось задержать, когда они отдыхали в кальянной на улице Талсинская. Иномарку злоумышленников, на которой было совершено нападение, уже изъяли. По факту вооруженного нападения СК возбудил уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям