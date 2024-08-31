Mash: четверо на иномарке напали на свадебный автобус в Подмосковье

Вооруженная банда напала на свадебный автобус в Подмосковье
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Вооруженные мужчины разбили стекла свадебного автобуса и расстреляли его из травматического оружия Фото:

В подмосковном Щелково компания вооруженных мужчин на иномарке набросилась на свадебный автобус. Разъяренная банда заявила, что транспорт подрезал их автомобиль на дороге.

«Банда вооруженных мужчин на „Инфинити“ напала на свадебный автобус в Подмосковье. Они решили, что тот их подрезал, перегородили дорогу и начали бить стекла» — пишет telegram-канал Mash.

Очевидцы сообщают, что мужчины обстреляли праздничную процессию из травматического оружия и скрылись с места происшествия. Четверых нападавших удалось задержать, когда они отдыхали в кальянной на улице Талсинская.

Иномарку злоумышленников, на которой было совершено нападение, уже изъяли. По факту вооруженного нападения СК возбудил уголовное дело.

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В подмосковном Щелково компания вооруженных мужчин на иномарке набросилась на свадебный автобус. Разъяренная банда заявила, что транспорт подрезал их автомобиль на дороге. «Банда вооруженных мужчин на „Инфинити“ напала на свадебный автобус в Подмосковье. Они решили, что тот их подрезал, перегородили дорогу и начали бить стекла» — пишет telegram-канал Mash. Очевидцы сообщают, что мужчины обстреляли праздничную процессию из травматического оружия и скрылись с места происшествия. Четверых нападавших удалось задержать, когда они отдыхали в кальянной на улице Талсинская. Иномарку злоумышленников, на которой было совершено нападение, уже изъяли. По факту вооруженного нападения СК возбудил уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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