Mash: четверо на иномарке напали на свадебный автобус в Подмосковье

В подмосковном Щелково компания вооруженных мужчин на иномарке набросилась на свадебный автобус. Разъяренная банда заявила, что транспорт подрезал их автомобиль на дороге.
«Банда вооруженных мужчин на „Инфинити“ напала на свадебный автобус в Подмосковье. Они решили, что тот их подрезал, перегородили дорогу и начали бить стекла» — пишет telegram-канал Mash.
Очевидцы сообщают, что мужчины обстреляли праздничную процессию из травматического оружия и скрылись с места происшествия. Четверых нападавших удалось задержать, когда они отдыхали в кальянной на улице Талсинская.
Иномарку злоумышленников, на которой было совершено нападение, уже изъяли. По факту вооруженного нападения СК возбудил уголовное дело.
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