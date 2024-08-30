«Замочить эту тварь»: на Уралмаше мужчина угрожал ребенку и собаке топором. Видео

В Екатеринбурге мужчина угрожал ребенку и собаке топором

31 августа 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

На кадрах видно, как девочка плачет, а мужчина рядом стоит с топором (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Республиканской, 5 мужчина с топором угрожал девочке и ее питомцу — маленькому шпицу, утверждая, что собака его укусила. Такое видео появилось в соцсетях. «Мужчина заявил, что шпиц укусил его за ногу. Девочка закричала и к ней подбежала соседка», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Позже мужчина попытался объяснить свои действия в домовом чате, заявив, что хотел «замочить эту тварь», но не стал этого делать, так как собака была на поводке у ребенка. Отмечается, что местные жители написали заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Республиканской, 5 мужчина с топором угрожал девочке и ее питомцу — маленькому шпицу, утверждая, что собака его укусила. Такое видео появилось в соцсетях. «Мужчина заявил, что шпиц укусил его за ногу. Девочка закричала и к ней подбежала соседка», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Позже мужчина попытался объяснить свои действия в домовом чате, заявив, что хотел «замочить эту тварь», но не стал этого делать, так как собака была на поводке у ребенка. Отмечается, что местные жители написали заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.