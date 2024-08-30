30 августа 2024

«Замочить эту тварь»: на Уралмаше мужчина угрожал ребенку и собаке топором. Видео

В Екатеринбурге мужчина угрожал ребенку и собаке топором
© Служба новостей «URA.RU»
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Коми Пермяцкий округ. Пермь, топор, плаха, колода
На кадрах видно, как девочка плачет, а мужчина рядом стоит с топором (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге на улице Республиканской, 5 мужчина с топором угрожал девочке и ее питомцу — маленькому шпицу, утверждая, что собака его укусила. Такое видео появилось в соцсетях.

«Мужчина заявил, что шпиц укусил его за ногу. Девочка закричала и к ней подбежала соседка», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком».

Позже мужчина попытался объяснить свои действия в домовом чате, заявив, что хотел «замочить эту тварь», но не стал этого делать, так как собака была на поводке у ребенка. Отмечается, что местные жители написали заявление в полицию.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на улице Республиканской, 5 мужчина с топором угрожал девочке и ее питомцу — маленькому шпицу, утверждая, что собака его укусила. Такое видео появилось в соцсетях. «Мужчина заявил, что шпиц укусил его за ногу. Девочка закричала и к ней подбежала соседка», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Позже мужчина попытался объяснить свои действия в домовом чате, заявив, что хотел «замочить эту тварь», но не стал этого делать, так как собака была на поводке у ребенка. Отмечается, что местные жители написали заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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