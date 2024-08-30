В Екатеринбурге на улице Республиканской, 5 мужчина с топором угрожал девочке и ее питомцу — маленькому шпицу, утверждая, что собака его укусила. Такое видео появилось в соцсетях.
«Мужчина заявил, что шпиц укусил его за ногу. Девочка закричала и к ней подбежала соседка», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком».
Позже мужчина попытался объяснить свои действия в домовом чате, заявив, что хотел «замочить эту тварь», но не стал этого делать, так как собака была на поводке у ребенка. Отмечается, что местные жители написали заявление в полицию.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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