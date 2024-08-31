Shot узнал условия содержания арестованного генерала Попова в «Бутырке»

Стали известны условия содержания экс-заместителя министра обороны Павла Попова. В данный момент он находится в зоне безопасного содержания в СИЗО «Бутырка». Ему разрешено проводить на свежем воздухе не более одного часа в день.
«Павел Попов находится в зоне безопасного содержания столичного СИЗО „Бутырка“», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что Попову можно гулять час в день, заказывать еду из магазина и вещи с маркетплейсов, а также пользоваться библиотекой.
Он находится в специальной зоне для силовиков. В данный момент ожидается приезд адвоката, который рассмотрит возможность его перевода под домашний арест, передали в telegram-канале.
В отношении бывшего замминистра Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он организовал выполнение работ и поставку материалов на свой участок за счет парка «Патриот» и принуждал коммерческие организации бесплатно работать у него.
Он также обеспечивал техобслуживание своего участка за счет парка. В период с 2021 по 2024 годы Попов действовал совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Минобороны Владимиром Шестеровым, обогащаясь за счет учреждения. Ахмедов находится в СИЗО, Шестеров — под домашним арестом. Оба сотрудничают со следствием.
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