Свердловчане массово не могут оплатить коммуналку из-за хакерской атаки. Скрин

31 августа 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Сайт и приложение «Фрисби» временно недоступны Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жители Екатеринбурга с 30 августа не могут совершать платежи через популярный сервис «Фрисби». Представители одного из крупнейших платежных операторов подтвердили факт проблем и уточнили, что причиной является DDoS-атака. «„Фрисби“ лег. Коммуналку не оплатить. С 30 августа пытаюсь», — поделилась читательница URA.RU. Из-за сбоя свердловчане не могут оплатить коммунальные услуги, что чревато накоплением долга. Известно, что порядок оплаты коммунальных услуг — не позже 10 числа месяца, следующего после месяца оплаты. Представители «Фрисби» сообщили, что причиной является DDoS-атака, начавшаяся 30 августа. «С 30 августа наш онлайн-сервис сталкивается с интенсивными DDoS-атаками, что повлияло на стабильность работы сайта и приложения. В настоящее время они временно недоступны. Мы понимаем, как это может создавать неудобства, и приносим искренние извинения за доставленные сложности», — говорится в официальном комментарии представителей сервиса. Скрин: приложение «Фрисби» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Екатеринбурга с 30 августа не могут совершать платежи через популярный сервис «Фрисби». Представители одного из крупнейших платежных операторов подтвердили факт проблем и уточнили, что причиной является DDoS-атака. «„Фрисби“ лег. Коммуналку не оплатить. С 30 августа пытаюсь», — поделилась читательница URA.RU. Из-за сбоя свердловчане не могут оплатить коммунальные услуги, что чревато накоплением долга. Известно, что порядок оплаты коммунальных услуг — не позже 10 числа месяца, следующего после месяца оплаты. Представители «Фрисби» сообщили, что причиной является DDoS-атака, начавшаяся 30 августа. «С 30 августа наш онлайн-сервис сталкивается с интенсивными DDoS-атаками, что повлияло на стабильность работы сайта и приложения. В настоящее время они временно недоступны. Мы понимаем, как это может создавать неудобства, и приносим искренние извинения за доставленные сложности», — говорится в официальном комментарии представителей сервиса.