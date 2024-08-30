30 августа 2024

Свердловчане массово не могут оплатить коммуналку из-за хакерской атаки. Скрин

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Сайт и приложение «Фрисби» временно недоступны Фото:

Жители Екатеринбурга с 30 августа не могут совершать платежи через популярный сервис «Фрисби». Представители одного из крупнейших платежных операторов подтвердили факт проблем и уточнили, что причиной является DDoS-атака.

«„Фрисби“ лег. Коммуналку не оплатить. С 30 августа пытаюсь», — поделилась читательница URA.RU.

Из-за сбоя свердловчане не могут оплатить коммунальные услуги, что чревато накоплением долга. Известно, что порядок оплаты коммунальных услуг — не позже 10 числа месяца, следующего после месяца оплаты.

Представители «Фрисби» сообщили, что причиной является DDoS-атака, начавшаяся 30 августа. «С 30 августа наш онлайн-сервис сталкивается с интенсивными DDoS-атаками, что повлияло на стабильность работы сайта и приложения. В настоящее время они временно недоступны. Мы понимаем, как это может создавать неудобства, и приносим искренние извинения за доставленные сложности», — говорится в официальном комментарии представителей сервиса.

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Жители Екатеринбурга с 30 августа не могут совершать платежи через популярный сервис «Фрисби». Представители одного из крупнейших платежных операторов подтвердили факт проблем и уточнили, что причиной является DDoS-атака. «„Фрисби“ лег. Коммуналку не оплатить. С 30 августа пытаюсь», — поделилась читательница URA.RU. Из-за сбоя свердловчане не могут оплатить коммунальные услуги, что чревато накоплением долга. Известно, что порядок оплаты коммунальных услуг — не позже 10 числа месяца, следующего после месяца оплаты. Представители «Фрисби» сообщили, что причиной является DDoS-атака, начавшаяся 30 августа. «С 30 августа наш онлайн-сервис сталкивается с интенсивными DDoS-атаками, что повлияло на стабильность работы сайта и приложения. В настоящее время они временно недоступны. Мы понимаем, как это может создавать неудобства, и приносим искренние извинения за доставленные сложности», — говорится в официальном комментарии представителей сервиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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