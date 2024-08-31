Дания разрешила Украине использовать F-16 при атаке на Курскую область

Датские истребители F-16, переданные Вооруженным силам Украины, могут быть использованы для операций на территории России, включая Курскую область. Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
«Мы не накладываем ограничений на F-16. Это должно быть в соответствии с международным правом…», — заявила Фредериксен на полях международной конференции по безопасности Globsec-2024 в Праге. Такой ответ она дала на вопрос об использовании истребители F-16 в Курской области. Премьер-министр подчеркнула, что страна передала истребители и не накладывает ограничение на их использование.
В ходе своего выступления, Фредериксен также выразила мнение о необходимости прекращения дискуссий об ограничениях на использование Украиной вооружения. Она призвала европейские страны наращивать оборонные расходы для обеспечения собственной безопасности.
Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен уже заявлял о готовности страны предоставить Украине разрешение на использование F-16 по целям на территории России. Он пояснил, что это такие условия были обговорены изначально.
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