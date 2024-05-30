Дания позволит Украине использовать F-16 для ударов по России

Дания готова разрешить Украине использовать переданные ею истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории России. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.
«Короткий ответ — да», — заявил Расмуссен украинскому изданию «Европейская правда» в ответ на вопрос о возможности нанесения ударов по России. Министр пояснил, что это было оговорено изначально, когда датский парламент одобрял передачу истребителей Киеву.
Согласно словам военного политолога Олега Иванникова, Запад готовит Украину для нанесения ударов по России с воздуха, чтобы предотвратить появление «санитарной зоны» в Харьковской области. Для этого осуществляются поставки истребителей F-16. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем выступил с заявлением, что ВСУ следует разрешить атаковать только те объекты на территории России, которые используются для обстрелов Украины.
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