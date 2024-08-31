Ученые назвали неочевидную ошибку при попытке похудеть

Поздний ужин может стать причиной усиленного чувства голода утром. Об этом сообщили профессор Тим Спектор и доктор Сара Берри, обозначив типичную ошибку в рационе.
«Те люди, которые ели позже в тот же день, несмотря на то, что поели поздно вечером, на следующее утро просыпались гораздо более голодными, чем те, кто заканчивал есть намного раньше в тот же день», — объяснила в недавнем подкасте ZOE доктор Сара Берри, подтверждая слова профессора Спектора. Ее слова передает Mirror.
Поздний прием пищи не только вызывает усиленное чувство голода утром, но и может быть вреден для метаболизма и синхронизации биологических часов организма. Профессор Спектор посоветовал воздерживаться от еды минимум на 12 часов ночью, чтобы дать организму время для восстановления и поддержания циркадных ритмов. Он также отметил, что это время необходимо для того, чтобы кишечные микробы могли очистить слизистую оболочку кишечника, что повышает эффективность пищеварения и подготавливает организм к новому дню.
Ранее сообщалось, что краткосрочный подход к похудению и приверженность принципу «все или ничего» препятствуют эффективному похудению. Сбросу веса также препятствуют недостаток поддержки со стороны близких, убеждение, что физические упражнения решат все проблемы, однако, даже ежедневные тренировки не гарантируют успех.
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