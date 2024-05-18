Тренер назвала ошибки, которые мешают похудеть

Тренер Бахтурина: для эффективного похудения нужно правильно питаться
© Служба новостей «URA.RU»
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Правильный подход при похудении - это регулярные занятия, рассказала Акулина Бахтурина
Правильный подход при похудении - это регулярные занятия, рассказала Акулина Бахтурина Фото:

Похудение — процесс сложный и многогранный, и часто на пути к идеальной фигуре люди сталкиваются с ошибками, которые могут замедлить или даже полностью остановить прогресс. URA.RU рассказывает об основных заблуждениях, а также о правильных методах похудения.

Руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в беседе с "Российской газетой" выделила четыре основные ошибки в процессе похудения. Она также дала советы о том, как их исправить. Так, она рассказала о регулярности тренировок и правилах питания.

Заблуждение №1: Ежедневные тренировки гарантируют успех

Многие полагают, что ежедневные интенсивные тренировки — это ключ к быстрому похудению. Однако как отмечает Бахтурина, такой подход может привести к переутомлению и снижению иммунитета.

Регулярность — вот что действительно важно. Идеальный график тренировок — это 2-3 раза в неделю с продолжительностью не менее часа. Важно также поддерживать ежедневную активность, такую как ходьба, легкие пробежки или езда на велосипеде.

Заблуждение №2: Одно упражнение может решить все проблемы

Выбор одного вида физической активности не сможет удовлетворить все потребности организма. В зависимости от цели (сброс веса, набор мышечной массы, формирование рельефа) следует подбирать соответствующий комплекс упражнений. К тому же спорт должен приносить удовольствие, иначе поддерживать регулярность будет сложно.

Заблуждение №3: Голодание перед тренировкой ускорит похудение

Питание играет ключевую роль в процессе тренировок. Бахтурина советует не есть за 30 минут до начала занятий, но и не приходить в спортзал на голодный желудок.

Оптимальное время для приема пищи — за час до тренировки. Это поможет избежать слабости и головокружения во время занятий. После тренировки также следует избегать тяжелой пищи.

Заблуждение №4: Фитнес сам по себе приведет к похудению

Без корректировки питания даже самые интенсивные тренировки не принесут желаемого результата. Питание составляет около 80% успеха в похудении, в то время как физическая активность — лишь 20%. Поэтому для достижения красивой фигуры необходим комплексный подход.

Итоги и практические советы

  • Тренировки: 2-3 раза в неделю по часу, с учетом ежедневной активности
  • Разнообразие: комбинированные нагрузки предотвращают скуку и способствуют более эффективному похудению
  • Питание: полноценный прием пищи за час до тренировки и избегание тяжелой пищи после нее
  • Комплексный подход: сочетание физической активности и правильного питания является ключевым для достижения желаемой фигуры.

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Похудение — процесс сложный и многогранный, и часто на пути к идеальной фигуре люди сталкиваются с ошибками, которые могут замедлить или даже полностью остановить прогресс. URA.RU рассказывает об основных заблуждениях, а также о правильных методах похудения. Руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в беседе с "Российской газетой" выделила четыре основные ошибки в процессе похудения. Она также дала советы о том, как их исправить. Так, она рассказала о регулярности тренировок и правилах питания. Заблуждение №1: Ежедневные тренировки гарантируют успех Многие полагают, что ежедневные интенсивные тренировки — это ключ к быстрому похудению. Однако как отмечает Бахтурина, такой подход может привести к переутомлению и снижению иммунитета. Регулярность — вот что действительно важно. Идеальный график тренировок — это 2-3 раза в неделю с продолжительностью не менее часа. Важно также поддерживать ежедневную активность, такую как ходьба, легкие пробежки или езда на велосипеде. Заблуждение №2: Одно упражнение может решить все проблемы Выбор одного вида физической активности не сможет удовлетворить все потребности организма. В зависимости от цели (сброс веса, набор мышечной массы, формирование рельефа) следует подбирать соответствующий комплекс упражнений. К тому же спорт должен приносить удовольствие, иначе поддерживать регулярность будет сложно. Заблуждение №3: Голодание перед тренировкой ускорит похудение Питание играет ключевую роль в процессе тренировок. Бахтурина советует не есть за 30 минут до начала занятий, но и не приходить в спортзал на голодный желудок. Оптимальное время для приема пищи — за час до тренировки. Это поможет избежать слабости и головокружения во время занятий. После тренировки также следует избегать тяжелой пищи. Заблуждение №4: Фитнес сам по себе приведет к похудению Без корректировки питания даже самые интенсивные тренировки не принесут желаемого результата. Питание составляет около 80% успеха в похудении, в то время как физическая активность — лишь 20%. Поэтому для достижения красивой фигуры необходим комплексный подход. Итоги и практические советы
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