Тренер назвала ошибки, которые мешают похудеть

Похудение — процесс сложный и многогранный, и часто на пути к идеальной фигуре люди сталкиваются с ошибками, которые могут замедлить или даже полностью остановить прогресс. URA.RU рассказывает об основных заблуждениях, а также о правильных методах похудения.
Руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в беседе с "Российской газетой" выделила четыре основные ошибки в процессе похудения. Она также дала советы о том, как их исправить. Так, она рассказала о регулярности тренировок и правилах питания.
Заблуждение №1: Ежедневные тренировки гарантируют успех
Многие полагают, что ежедневные интенсивные тренировки — это ключ к быстрому похудению. Однако как отмечает Бахтурина, такой подход может привести к переутомлению и снижению иммунитета.
Регулярность — вот что действительно важно. Идеальный график тренировок — это 2-3 раза в неделю с продолжительностью не менее часа. Важно также поддерживать ежедневную активность, такую как ходьба, легкие пробежки или езда на велосипеде.
Заблуждение №2: Одно упражнение может решить все проблемы
Выбор одного вида физической активности не сможет удовлетворить все потребности организма. В зависимости от цели (сброс веса, набор мышечной массы, формирование рельефа) следует подбирать соответствующий комплекс упражнений. К тому же спорт должен приносить удовольствие, иначе поддерживать регулярность будет сложно.
Заблуждение №3: Голодание перед тренировкой ускорит похудение
Питание играет ключевую роль в процессе тренировок. Бахтурина советует не есть за 30 минут до начала занятий, но и не приходить в спортзал на голодный желудок.
Оптимальное время для приема пищи — за час до тренировки. Это поможет избежать слабости и головокружения во время занятий. После тренировки также следует избегать тяжелой пищи.
Заблуждение №4: Фитнес сам по себе приведет к похудению
Без корректировки питания даже самые интенсивные тренировки не принесут желаемого результата. Питание составляет около 80% успеха в похудении, в то время как физическая активность — лишь 20%. Поэтому для достижения красивой фигуры необходим комплексный подход.
Итоги и практические советы
- Тренировки: 2-3 раза в неделю по часу, с учетом ежедневной активности
- Разнообразие: комбинированные нагрузки предотвращают скуку и способствуют более эффективному похудению
- Питание: полноценный прием пищи за час до тренировки и избегание тяжелой пищи после нее
- Комплексный подход: сочетание физической активности и правильного питания является ключевым для достижения желаемой фигуры.
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