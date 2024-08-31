В Париже прошел митинг с требованием отставки Макрона

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон, stock
Митинг вызван затягиванием процесса формирования правительства Фото:

В Париже прошел митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона, организованный партией «Патриоты». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Участники акции выразили свое недовольство политикой главы государства, выступая с лозунгами „Наша демократия подорвана, все разрушено, убирайся, Макрон!“, „Ради нашего суверенитета остановим Макрона“», — передает корреспондент. Сбор произошел на площади Данфер-Рошро и был вызван затягиванием процесса формирования правительства после внеочередных выборов в парламент Франции. Протестующие утверждают, что для начала процедуры импичмента достаточно инициативы 58 депутатов, что позволит активировать механизм применения 68-й статьи французской Конституции.

Ранее депутаты французской левой партии «Неподчинившаяся Франция» инициируют процедуру отрешения президента Эмманюэля Макрона от должности. Уточнялось, что это решение «Неподчинившейся Франции» отражает возросшее политическое напряжение в стране.

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В Париже прошел митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона, организованный партией «Патриоты». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «Участники акции выразили свое недовольство политикой главы государства, выступая с лозунгами „Наша демократия подорвана, все разрушено, убирайся, Макрон!“, „Ради нашего суверенитета остановим Макрона“», — передает корреспондент. Сбор произошел на площади Данфер-Рошро и был вызван затягиванием процесса формирования правительства после внеочередных выборов в парламент Франции. Протестующие утверждают, что для начала процедуры импичмента достаточно инициативы 58 депутатов, что позволит активировать механизм применения 68-й статьи французской Конституции. Ранее депутаты французской левой партии «Неподчинившаяся Франция» инициируют процедуру отрешения президента Эмманюэля Макрона от должности. Уточнялось, что это решение «Неподчинившейся Франции» отражает возросшее политическое напряжение в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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