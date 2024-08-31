В Париже прошел митинг с требованием отставки Макрона

В Париже прошел митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона, организованный партией «Патриоты». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
«Участники акции выразили свое недовольство политикой главы государства, выступая с лозунгами „Наша демократия подорвана, все разрушено, убирайся, Макрон!“, „Ради нашего суверенитета остановим Макрона“», — передает корреспондент. Сбор произошел на площади Данфер-Рошро и был вызван затягиванием процесса формирования правительства после внеочередных выборов в парламент Франции. Протестующие утверждают, что для начала процедуры импичмента достаточно инициативы 58 депутатов, что позволит активировать механизм применения 68-й статьи французской Конституции.
Ранее депутаты французской левой партии «Неподчинившаяся Франция» инициируют процедуру отрешения президента Эмманюэля Макрона от должности. Уточнялось, что это решение «Неподчинившейся Франции» отражает возросшее политическое напряжение в стране.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.