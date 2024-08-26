26 августа 2024

Во Франции хотят снять Макрона с должности

Левая партия направит предложение об отрешении Макрона от власти
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон, stock
Предложение будет направлено парламенту Фото:

Депутаты французской левой партии «Неподчинившаяся Франция» инициируют процедуру отрешения президента Эмманюэля Макрона от должности. Инициатива будет внесена в Национальное собрание Франции, как сообщил Манюэль Бомпар, национальный координатор партии.

«Предложение об отрешении будет направлено в бюро Национального собрания в соответствии со статьей 68 конституции», — написал Бомпар в X. Поводом для таких действий стал отказ президента Макрона назначить на пост премьер-министра кандидата от левого «Нового народного фронта», экономиста Люси Касте. Это решение «Неподчинившейся Франции» отражает возросшее политическое напряжение во Франции и желание оппозиции добиться изменений в политическом курсе страны.

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Депутаты французской левой партии «Неподчинившаяся Франция» инициируют процедуру отрешения президента Эмманюэля Макрона от должности. Инициатива будет внесена в Национальное собрание Франции, как сообщил Манюэль Бомпар, национальный координатор партии. «Предложение об отрешении будет направлено в бюро Национального собрания в соответствии со статьей 68 конституции», — написал Бомпар в X. Поводом для таких действий стал отказ президента Макрона назначить на пост премьер-министра кандидата от левого «Нового народного фронта», экономиста Люси Касте. Это решение «Неподчинившейся Франции» отражает возросшее политическое напряжение во Франции и желание оппозиции добиться изменений в политическом курсе страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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