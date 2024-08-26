Во Франции хотят снять Макрона с должности

Депутаты французской левой партии «Неподчинившаяся Франция» инициируют процедуру отрешения президента Эмманюэля Макрона от должности. Инициатива будет внесена в Национальное собрание Франции, как сообщил Манюэль Бомпар, национальный координатор партии.
«Предложение об отрешении будет направлено в бюро Национального собрания в соответствии со статьей 68 конституции», — написал Бомпар в X. Поводом для таких действий стал отказ президента Макрона назначить на пост премьер-министра кандидата от левого «Нового народного фронта», экономиста Люси Касте. Это решение «Неподчинившейся Франции» отражает возросшее политическое напряжение во Франции и желание оппозиции добиться изменений в политическом курсе страны.
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