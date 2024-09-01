Под Москвой сбили десятый беспилотник

Собянин: системы ПВО сбили беспилотник в Раменском городском округе
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, бла, дрон, stock
В Московской области сбито уже 10 беспилотников Фото:

В Раменском городском округе сбит беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Это уже десятый БПЛА, сбитый над столицей. Ранее Собянин сообщал о девяти сбитых в Московской области дронах.

«ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву. Сбили еще один в Раменском городском округе», — написал Собянин в своем telegram-канале.

Ранее мэр Москвы сообщал, что над столицей и в области сбиты девять беспилотников. Украина атакует Москву с раннего утра 1 сентября.

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В Раменском городском округе сбит беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Это уже десятый БПЛА, сбитый над столицей. Ранее Собянин сообщал о девяти сбитых в Московской области дронах. «ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву. Сбили еще один в Раменском городском округе», — написал Собянин в своем telegram-канале. Ранее мэр Москвы сообщал, что над столицей и в области сбиты девять беспилотников. Украина атакует Москву с раннего утра 1 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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