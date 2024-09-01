Под Москвой сбили десятый беспилотник

В Московской области сбито уже 10 беспилотников
В Раменском городском округе сбит беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Это уже десятый БПЛА, сбитый над столицей. Ранее Собянин сообщал о девяти сбитых в Московской области дронах.
«ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву. Сбили еще один в Раменском городском округе», — написал Собянин в своем telegram-канале.
Ранее мэр Москвы сообщал, что над столицей и в области сбиты девять беспилотников. Украина атакует Москву с раннего утра 1 сентября.
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