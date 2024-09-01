Под Москвой сбили десятый беспилотник

Собянин: системы ПВО сбили беспилотник в Раменском городском округе

01 сентября 2024 в 09:31 Размер текста - 17 +

В Московской области сбито уже 10 беспилотников Фото: Министерство обороны Великобритании В Раменском городском округе сбит беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Это уже десятый БПЛА, сбитый над столицей. Ранее Собянин сообщал о девяти сбитых в Московской области дронах. «ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву. Сбили еще один в Раменском городском округе», — написал Собянин в своем telegram-канале. Ранее мэр Москвы сообщал, что над столицей и в области сбиты девять беспилотников. Украина атакует Москву с раннего утра 1 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Раменском городском округе сбит беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Это уже десятый БПЛА, сбитый над столицей. Ранее Собянин сообщал о девяти сбитых в Московской области дронах. «ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву. Сбили еще один в Раменском городском округе», — написал Собянин в своем telegram-канале. Ранее мэр Москвы сообщал, что над столицей и в области сбиты девять беспилотников. Украина атакует Москву с раннего утра 1 сентября.