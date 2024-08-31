Самый богатый депутат думы Шадринска Анатолий Педошенко подарил 50 тысяч рублей победителю конкурса мерча. Обладателем главного приза стала Мария Соколова с концепцией «Шадринск — город талантливых людей», сообщили в пресс-службе администрации города.
«Определение победителя далось непросто, поэтому все финалисты получили денежные призы от учредителя. Победителем и обладателем главного приза в 50 тысяч рублей стала Мария Соколова с концепцией „Шадринск — город талантливых людей“. С этим не поспоришь, видя работы Марии и остальных дизайнеров», — сообщили в telegram-канале мэрии.
Еще один партнер конкурса — администрация Шадринска — отметил денежным призом своего фаворита — работу Елены Нестеровой «Маленький город с большим сердцем». Отдельно организаторы отметили самую юную конкурсантку — 11-летнюю Арину Пономареву.
Анатолий Педошенко отметил, что конкурс показал, что у молодежи более креативное и интересное образное мышление. «Очень здорово, что мы привлекли внимание молодежи. Это именно те люди, которые будут жить в нашем городе, украшать его и благоустраивать», — подчеркнул он.
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Самый богатый депутат думы Шадринска Анатолий Педошенко подарил 50 тысяч рублей победителю конкурса мерча. Обладателем главного приза стала Мария Соколова с концепцией «Шадринск — город талантливых людей», сообщили в пресс-службе администрации города. «Определение победителя далось непросто, поэтому все финалисты получили денежные призы от учредителя. Победителем и обладателем главного приза в 50 тысяч рублей стала Мария Соколова с концепцией „Шадринск — город талантливых людей“. С этим не поспоришь, видя работы Марии и остальных дизайнеров», — сообщили в telegram-канале мэрии. Еще один партнер конкурса — администрация Шадринска — отметил денежным призом своего фаворита — работу Елены Нестеровой «Маленький город с большим сердцем». Отдельно организаторы отметили самую юную конкурсантку — 11-летнюю Арину Пономареву. Анатолий Педошенко отметил, что конкурс показал, что у молодежи более креативное и интересное образное мышление. «Очень здорово, что мы привлекли внимание молодежи. Это именно те люди, которые будут жить в нашем городе, украшать его и благоустраивать», — подчеркнул он.