Богатейший депутат подарил 50 тысяч рублей создателю мерча для Шадринска. Фото

Шадринский депутат Педошенко подарил 50 тысяч рублей победителю конкурса мерча

01 сентября 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Победитель конкурса получила главный приз — 50 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самый богатый депутат думы Шадринска Анатолий Педошенко подарил 50 тысяч рублей победителю конкурса мерча. Обладателем главного приза стала Мария Соколова с концепцией «Шадринск — город талантливых людей», сообщили в пресс-службе администрации города. «Определение победителя далось непросто, поэтому все финалисты получили денежные призы от учредителя. Победителем и обладателем главного приза в 50 тысяч рублей стала Мария Соколова с концепцией „Шадринск — город талантливых людей“. С этим не поспоришь, видя работы Марии и остальных дизайнеров», — сообщили в telegram-канале мэрии. Еще один партнер конкурса — администрация Шадринска — отметил денежным призом своего фаворита — работу Елены Нестеровой «Маленький город с большим сердцем». Отдельно организаторы отметили самую юную конкурсантку — 11-летнюю Арину Пономареву. Анатолий Педошенко отметил, что конкурс показал, что у молодежи более креативное и интересное образное мышление. «Очень здорово, что мы привлекли внимание молодежи. Это именно те люди, которые будут жить в нашем городе, украшать его и благоустраивать», — подчеркнул он. Победитель конкурса получила 50 тысяч рублей Администрация Шадринска, Telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самый богатый депутат думы Шадринска Анатолий Педошенко подарил 50 тысяч рублей победителю конкурса мерча. Обладателем главного приза стала Мария Соколова с концепцией «Шадринск — город талантливых людей», сообщили в пресс-службе администрации города. «Определение победителя далось непросто, поэтому все финалисты получили денежные призы от учредителя. Победителем и обладателем главного приза в 50 тысяч рублей стала Мария Соколова с концепцией „Шадринск — город талантливых людей“. С этим не поспоришь, видя работы Марии и остальных дизайнеров», — сообщили в telegram-канале мэрии. Еще один партнер конкурса — администрация Шадринска — отметил денежным призом своего фаворита — работу Елены Нестеровой «Маленький город с большим сердцем». Отдельно организаторы отметили самую юную конкурсантку — 11-летнюю Арину Пономареву. Анатолий Педошенко отметил, что конкурс показал, что у молодежи более креативное и интересное образное мышление. «Очень здорово, что мы привлекли внимание молодежи. Это именно те люди, которые будут жить в нашем городе, украшать его и благоустраивать», — подчеркнул он.