В школе в Беслане установят икону Путина

В храме новомученников и исповедников Церкви Русской, расположенном на территории школы Беслана, разместят икону Святых Вифлеемских младенцев. Президент РФ Владимир Путин подарил ее Владикавказской и Аланской епархии во время последнего визита в Северную Осетию. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
«Младенцы, убиенные по приказу иудейского царя Ирода в Вифлееме, почитаются мучениками, невинно пострадавшими не только за Христа, но вместо Него. Для Беслана, для всех нас символичная икона», — заявил Сергей Меняйло в своем telegram-канале. Он добавил, что икона будет расположена в храме на территории бесланской школы.
Теракт в этой школе произошел 1 сентября 2004 года. Террористы взяли около 1100 заложников: детей, их родителей, сотрудников учебного заведения, и удерживали их в заминированном здании в течение трех дней. Жертвами теракта стали 334 человека.
В ходе своего визита в Северную Осетию Путин посетил мемориальный комплекс на территории бесланской школы №1, а также побывал на мемориальном кладбище, где похоронены 266 жертв теракта. Президент России возложил цветы к Древу скорби в память о погибших заложниках и к памятнику бойцам спецназа «Вымпел» и «Альфа», павшим при освобождении людей. Об этом сообщает «ОТР».
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