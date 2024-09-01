В школе в Беслане установят икону Путина

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В храме на территории бесланской школы установят икону Святых Вифлеемских младенцев, сообщил глава Северной Осетии Сергея Меняйло
В храме на территории бесланской школы установят икону Святых Вифлеемских младенцев, сообщил глава Северной Осетии Сергея Меняйло Фото:

В храме новомученников и исповедников Церкви Русской, расположенном на территории школы Беслана, разместят икону Святых Вифлеемских младенцев. Президент РФ Владимир Путин подарил ее Владикавказской и Аланской епархии во время последнего визита в Северную Осетию. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«Младенцы, убиенные по приказу иудейского царя Ирода в Вифлееме, почитаются мучениками, невинно пострадавшими не только за Христа, но вместо Него. Для Беслана, для всех нас символичная икона», — заявил Сергей Меняйло в своем telegram-канале. Он добавил, что  икона будет расположена в храме на территории бесланской школы. 

Теракт в этой школе произошел 1 сентября 2004 года. Террористы взяли около 1100 заложников: детей, их родителей, сотрудников учебного заведения, и удерживали их в заминированном здании в течение трех дней. Жертвами теракта стали 334 человека.

В ходе своего визита в Северную Осетию Путин посетил мемориальный комплекс на территории бесланской школы №1, а также побывал на мемориальном кладбище, где похоронены 266 жертв теракта. Президент России возложил цветы к Древу скорби в память о погибших заложниках и к памятнику бойцам спецназа «Вымпел» и «Альфа», павшим при освобождении людей. Об этом сообщает «ОТР».

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В храме новомученников и исповедников Церкви Русской, расположенном на территории школы Беслана, разместят икону Святых Вифлеемских младенцев. Президент РФ Владимир Путин подарил ее Владикавказской и Аланской епархии во время последнего визита в Северную Осетию. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло. «Младенцы, убиенные по приказу иудейского царя Ирода в Вифлееме, почитаются мучениками, невинно пострадавшими не только за Христа, но вместо Него. Для Беслана, для всех нас символичная икона», — заявил Сергей Меняйло в своем telegram-канале. Он добавил, что  икона будет расположена в храме на территории бесланской школы.  Теракт в этой школе произошел 1 сентября 2004 года. Террористы взяли около 1100 заложников: детей, их родителей, сотрудников учебного заведения, и удерживали их в заминированном здании в течение трех дней. Жертвами теракта стали 334 человека. В ходе своего визита в Северную Осетию Путин посетил мемориальный комплекс на территории бесланской школы №1, а также побывал на мемориальном кладбище, где похоронены 266 жертв теракта. Президент России возложил цветы к Древу скорби в память о погибших заложниках и к памятнику бойцам спецназа «Вымпел» и «Альфа», павшим при освобождении людей. Об этом сообщает «ОТР».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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