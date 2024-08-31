В Екатеринбурге 1 сентября возле школы №148 на Бебеля, 150 толпа подростков устроила массовую драку. Ситуацией заинтересовались в полиции, сообщили URA.RU в городском УМВД.
«Массовая драка подростков произошла сейчас на Новой Сортировке у школы №148 на Бебеля, 150», — передает «Безумный Екб». На кадрах видно, что толпа детей набросилась на одного мальчика.
В полиции сообщили, что по данному инциденту проводится проверка. «Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.
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