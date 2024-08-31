Количество погибших на Камчатке пермяков увеличилось до шести

Вертолет пропал 31 августа
Количество пермяков, погибших при крушении вертолета в Камчатском крае, увеличилось до шести человек. Об этом сообщают СМИ.
«Помимо супругов Михаила и Юлии Репниковых, на борту вертолета находились Евгения и Александр Никулины, Михаил Ширинкин. По данным источника, Надежда Гординская в списке пассажиров тоже из Перми», — пишет издание 59.RU.
Сообщалось, что на пропавшем в Камчатском крае вертолете находились владельцы турфирмы из Перми. Вертолет пропал с радаров на Камчатке 31 августа рядом с вулканом Вачкажец. На борту воздушного судна находились 19 пассажиров и три члена экипажа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!