31 августа 2024
30 августа 2024

Количество погибших на Камчатке пермяков увеличилось до шести

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81. Нижний Тагил, нижний тагил, вертолет мчс
Вертолет пропал 31 августа Фото:
новость из сюжета
В Камчатском крае потерпел крушение вертолет Ми-8 в районе вулкана Вачкажец

Количество пермяков, погибших при крушении вертолета в Камчатском крае, увеличилось до шести человек. Об этом сообщают СМИ.

«Помимо супругов Михаила и Юлии Репниковых, на борту вертолета находились Евгения и Александр Никулины, Михаил Ширинкин. По данным источника, Надежда Гординская в списке пассажиров тоже из Перми», — пишет издание 59.RU.

Сообщалось, что на пропавшем в Камчатском крае вертолете находились владельцы турфирмы из Перми. Вертолет пропал с радаров на Камчатке 31 августа рядом с вулканом Вачкажец. На борту воздушного судна находились 19 пассажиров и три члена экипажа.

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Количество пермяков, погибших при крушении вертолета в Камчатском крае, увеличилось до шести человек. Об этом сообщают СМИ. «Помимо супругов Михаила и Юлии Репниковых, на борту вертолета находились Евгения и Александр Никулины, Михаил Ширинкин. По данным источника, Надежда Гординская в списке пассажиров тоже из Перми», — пишет издание 59.RU. Сообщалось, что на пропавшем в Камчатском крае вертолете находились владельцы турфирмы из Перми. Вертолет пропал с радаров на Камчатке 31 августа рядом с вулканом Вачкажец. На борту воздушного судна находились 19 пассажиров и три члена экипажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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