Количество погибших на Камчатке пермяков увеличилось до шести

01 сентября 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Вертолет пропал 31 августа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Камчатском крае потерпел крушение вертолет Ми-8 в районе вулкана Вачкажец Количество пермяков, погибших при крушении вертолета в Камчатском крае, увеличилось до шести человек. Об этом сообщают СМИ. «Помимо супругов Михаила и Юлии Репниковых, на борту вертолета находились Евгения и Александр Никулины, Михаил Ширинкин. По данным источника, Надежда Гординская в списке пассажиров тоже из Перми», — пишет издание 59.RU. Сообщалось, что на пропавшем в Камчатском крае вертолете находились владельцы турфирмы из Перми. Вертолет пропал с радаров на Камчатке 31 августа рядом с вулканом Вачкажец. На борту воздушного судна находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество пермяков, погибших при крушении вертолета в Камчатском крае, увеличилось до шести человек. Об этом сообщают СМИ. «Помимо супругов Михаила и Юлии Репниковых, на борту вертолета находились Евгения и Александр Никулины, Михаил Ширинкин. По данным источника, Надежда Гординская в списке пассажиров тоже из Перми», — пишет издание 59.RU. Сообщалось, что на пропавшем в Камчатском крае вертолете находились владельцы турфирмы из Перми. Вертолет пропал с радаров на Камчатке 31 августа рядом с вулканом Вачкажец. На борту воздушного судна находились 19 пассажиров и три члена экипажа.