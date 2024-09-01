01 сентября 2024

Свердловчане в несколько раз чаще стали брать автокредиты

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане взяли автокредитов на 39,26 млрд. руб. за первые полгода
Свердловчане взяли автокредитов на 39,26 млрд. руб. за первые полгода Фото:

В Свердловской области за первые полгода было выдано автокредитов в несколько раз больше, чем за аналогичный период 2023 года. Это следует из отчета Национального бюро кредитных историй.

«В январе-июле 2024 года было выдано автокредитов на сумму около 1,4 триллиона рублей или более чем в 2 раза (или на 106,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-июле 2023 года — 670,9 миллиардов рублей). Свердловская область: изменение в 125,9% или 39,26 млрд рублей», — говорится в документе. 

Как следует из отчета, в прошлом году свердловчане на автомобильные кредиты потратили примерно 17,38 млрд руб. Одной из причин в бюро назвали дефицит новых автомобилей в России.

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В Свердловской области за первые полгода было выдано автокредитов в несколько раз больше, чем за аналогичный период 2023 года. Это следует из отчета Национального бюро кредитных историй. «В январе-июле 2024 года было выдано автокредитов на сумму около 1,4 триллиона рублей или более чем в 2 раза (или на 106,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-июле 2023 года — 670,9 миллиардов рублей). Свердловская область: изменение в 125,9% или 39,26 млрд рублей», — говорится в документе.  Как следует из отчета, в прошлом году свердловчане на автомобильные кредиты потратили примерно 17,38 млрд руб. Одной из причин в бюро назвали дефицит новых автомобилей в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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