Свердловчане в несколько раз чаще стали брать автокредиты

В Свердловской области за первые полгода было выдано автокредитов в несколько раз больше, чем за аналогичный период 2023 года. Это следует из отчета Национального бюро кредитных историй.
«В январе-июле 2024 года было выдано автокредитов на сумму около 1,4 триллиона рублей или более чем в 2 раза (или на 106,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-июле 2023 года — 670,9 миллиардов рублей). Свердловская область: изменение в 125,9% или 39,26 млрд рублей», — говорится в документе.
Как следует из отчета, в прошлом году свердловчане на автомобильные кредиты потратили примерно 17,38 млрд руб. Одной из причин в бюро назвали дефицит новых автомобилей в России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!