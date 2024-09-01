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ОКБ Ильюшина выплатит десятки миллионов рублей пермскому заводу

© Служба новостей «URA.RU»
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Московский авиакомплекс проиграл суд пермскому заводу
Московский авиакомплекс проиграл суд пермскому заводу Фото:

Авиационный комплекс имени Ильюшина заплатит по иску Пермскому моторному заводу свыше 20 млн рублей. Об этом говорится в судебных документах.

«ПАО „Авиационный комплекс им. Ильюшина“ выплатит АО „ОДК — Пермские моторы“ более 20,2 млн рублей. Утверждено мировое соглашение», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что долг авиакомплекс должен погасить до 1 октября. Однако Пермский моторный завод не стал требовать выплаты неустойки с ОКБ Ильюшина, отмечает издание.

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Авиационный комплекс имени Ильюшина заплатит по иску Пермскому моторному заводу свыше 20 млн рублей. Об этом говорится в судебных документах. «ПАО „Авиационный комплекс им. Ильюшина“ выплатит АО „ОДК — Пермские моторы“ более 20,2 млн рублей. Утверждено мировое соглашение», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебные материалы. Уточняется, что долг авиакомплекс должен погасить до 1 октября. Однако Пермский моторный завод не стал требовать выплаты неустойки с ОКБ Ильюшина, отмечает издание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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