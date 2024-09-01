ОКБ Ильюшина выплатит десятки миллионов рублей пермскому заводу

Московский авиакомплекс проиграл суд пермскому заводу
Авиационный комплекс имени Ильюшина заплатит по иску Пермскому моторному заводу свыше 20 млн рублей. Об этом говорится в судебных документах.
«ПАО „Авиационный комплекс им. Ильюшина“ выплатит АО „ОДК — Пермские моторы“ более 20,2 млн рублей. Утверждено мировое соглашение», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебные материалы.
Уточняется, что долг авиакомплекс должен погасить до 1 октября. Однако Пермский моторный завод не стал требовать выплаты неустойки с ОКБ Ильюшина, отмечает издание.
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