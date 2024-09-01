Путин впервые за 10 лет приехал в Республику Тыва

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Республики Тыва — Кызыл. Об этом сообщает ТАСС.
«Путин прибыл в столицу Республики Тыва Кызыл. Глава государства посещает регион впервые за 10 лет», — передает информационное агентство.
В рамках поездки Путин осмотрит новую школу №20 имени Героев Отечества, где пройдет открытый урок на тему «Разговор о важном». Президент проведет совещание, направленное на обсуждение развития Тувы, и встретится с главой республики Владиславом Ховалыгом. В программе визита также заложены посещения Кызыльского президентского кадетского училища и буддистского монастыря «Тубтен Шедруб Линг», открытого 10 лет назад.
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