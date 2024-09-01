01 сентября 2024

Путин впервые за 10 лет приехал в Республику Тыва

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Последний раз Путин посещал Тыву 10 лет назад
Последний раз Путин посещал Тыву 10 лет назад Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Республики Тыва — Кызыл. Об этом сообщает ТАСС.

«Путин прибыл в столицу Республики Тыва Кызыл. Глава государства посещает регион впервые за 10 лет», — передает информационное агентство.

В рамках поездки Путин осмотрит новую школу №20 имени Героев Отечества, где пройдет открытый урок на тему «Разговор о важном». Президент проведет совещание, направленное на обсуждение развития Тувы, и встретится с главой республики Владиславом Ховалыгом. В программе визита также заложены посещения Кызыльского президентского кадетского училища и буддистского монастыря «Тубтен Шедруб Линг», открытого 10 лет назад.

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Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Республики Тыва — Кызыл. Об этом сообщает ТАСС. «Путин прибыл в столицу Республики Тыва Кызыл. Глава государства посещает регион впервые за 10 лет», — передает информационное агентство. В рамках поездки Путин осмотрит новую школу №20 имени Героев Отечества, где пройдет открытый урок на тему «Разговор о важном». Президент проведет совещание, направленное на обсуждение развития Тувы, и встретится с главой республики Владиславом Ховалыгом. В программе визита также заложены посещения Кызыльского президентского кадетского училища и буддистского монастыря «Тубтен Шедруб Линг», открытого 10 лет назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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