Алаудинов заявил о визгах бойцов ВСУ и атаке неизвестным газом: главное о Курской области на 2 сентября

Алаудинов рассказал об уничтожении техники ВСУ под Курском

02 сентября 2024 в 05:32 Размер текста - 17 +

Алаудинов заявил, что ВСУ терпят поражение в приграничье Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В курском приграничье ВСУ терпят поражение и вытесняются российской армией. От отчаяния украинские боевики применили неизвестный газ под Курском. Россияне бьют визжащих от ужаса солдат ВСУ, а также уничтожают технику противника. О том, что происходит в Курской области на 2 сентября — в материале URA.RU. ВСУ могли применить неизвестный газ под Курском ВСУ в курском приграничье сбрасывали с дронов «Баба яга» какой-то непонятный газ. Противник не оставляет попытки продвинуться вглубь российского региона, но терпит неудачи, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он добавил, что в зоне боевых действий российские военные уничтожили один из таких дронов противника — «Бабу-ягу». ВС РФ столкнулись с применением неизвестного газа со стороны ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Потери ВСУ под Курском Совокупные потери украинской армии с начала вторжения в Россию составили более 8500 военных и 80 танков. За прошедшие сутки на курском направлении ВСУ потеряли 360 военных и 23 единицы техники, сообщили в Минобороны РФ. В курском приграничье были сожжены три единицы боевой техники, квадроцикл, а также миномет, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, противник предпринял попытку атаки на позиции, где находились его подчиненные, однако атака была отбита. В результате враг понес потери и оказался не в состоянии эвакуировать своих раненых. Противник в ужасе бежит после ударов армии РФ под Курском Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk Алаудинов заявил об отчаянии и криках ВСУ Во время очередной атаки в Курской области солдаты ВСУ издали визги после встречной реакции российской армии, сообщил командир батальона «Ахмат» Апти Алаудинов. Он добавил, что противник обстреливает мирное население региона от чувства отчаяния. Провал операции на поле боя вызывает злость ВСУ. Враг обречен на поражение, отметил Алаудинов. Противник несет потери в приграничье Фото: Официальный портал Киева Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В курском приграничье ВСУ терпят поражение и вытесняются российской армией. От отчаяния украинские боевики применили неизвестный газ под Курском. Россияне бьют визжащих от ужаса солдат ВСУ, а также уничтожают технику противника. О том, что происходит в Курской области на 2 сентября — в материале URA.RU. ВСУ в курском приграничье сбрасывали с дронов «Баба яга» какой-то непонятный газ. Противник не оставляет попытки продвинуться вглубь российского региона, но терпит неудачи, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он добавил, что в зоне боевых действий российские военные уничтожили один из таких дронов противника — «Бабу-ягу». Совокупные потери украинской армии с начала вторжения в Россию составили более 8500 военных и 80 танков. За прошедшие сутки на курском направлении ВСУ потеряли 360 военных и 23 единицы техники, сообщили в Минобороны РФ. В курском приграничье были сожжены три единицы боевой техники, квадроцикл, а также миномет, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, противник предпринял попытку атаки на позиции, где находились его подчиненные, однако атака была отбита. В результате враг понес потери и оказался не в состоянии эвакуировать своих раненых. Во время очередной атаки в Курской области солдаты ВСУ издали визги после встречной реакции российской армии, сообщил командир батальона «Ахмат» Апти Алаудинов. Он добавил, что противник обстреливает мирное население региона от чувства отчаяния. Провал операции на поле боя вызывает злость ВСУ. Враг обречен на поражение, отметил Алаудинов.