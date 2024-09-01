В Екатеринбурге установлен рекорд по первоклассникам

За школьные парты в новом учебном году село 200 тысяч екатеринбуржцев
Екатеринбург поставил рекорд по первоклассникам. В этом году впервые за парты сядут 22 тысячи ребят. Об этом мэр Алексей Орлов рассказал в ходе торжественного открытия новой школы №300 на ул. Рощинская, сообщает корреспондент URA.RU.
«Сегодня за школьные парты в Екатеринбурге сядут более 200 тысяч учеников. Из них 22 тысячи первоклассников. Это новый абсолютный рекорд по нашим первоклашкам», — заявил Алексей Орлов.
Торжественные линейки в честь начала нового учебного года этом году проходят 2 сентября. 1 сентября выпало на воскресенье.
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