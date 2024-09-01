01 сентября 2024

В Екатеринбурге установлен рекорд по первоклассникам

Мэр Орлов: в Екатеринбурге за школьные парты село 200 тысяч учеников
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничная линейка в Гимназии №40. Екатеринбург, первоклашки, первоклассник, первый класс, букет, цветы
За школьные парты в новом учебном году село 200 тысяч екатеринбуржцев Фото:

Екатеринбург поставил рекорд по первоклассникам. В этом году впервые за парты сядут 22 тысячи ребят. Об этом мэр Алексей Орлов рассказал в ходе торжественного открытия новой школы №300 на ул. Рощинская, сообщает корреспондент URA.RU.

«Сегодня за школьные парты в Екатеринбурге сядут более 200 тысяч учеников. Из них 22 тысячи первоклассников. Это новый абсолютный рекорд по нашим первоклашкам», — заявил Алексей Орлов.

Торжественные линейки в честь начала нового учебного года этом году проходят 2 сентября. 1 сентября выпало на воскресенье.

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Екатеринбург поставил рекорд по первоклассникам. В этом году впервые за парты сядут 22 тысячи ребят. Об этом мэр Алексей Орлов рассказал в ходе торжественного открытия новой школы №300 на ул. Рощинская, сообщает корреспондент URA.RU. «Сегодня за школьные парты в Екатеринбурге сядут более 200 тысяч учеников. Из них 22 тысячи первоклассников. Это новый абсолютный рекорд по нашим первоклашкам», — заявил Алексей Орлов. Торжественные линейки в честь начала нового учебного года этом году проходят 2 сентября. 1 сентября выпало на воскресенье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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