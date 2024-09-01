01 сентября 2024
31 августа 2024

Туры из Перми на Пхукет стартуют с середины ноября

© Служба новостей «URA.RU»
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Летать начнет Azur Air
Летать начнет Azur Air Фото:

В середине ноября авиакомпания Azur Air начнет выполнять чартерные рейсы из Перми в Таиланд, на остров Пхукет. Об этом свидетельствуют данные сервиса Tourvisor.

«Azur Air возобновит чартерные рейсы из Перми на остров Пхукет. Ближайшие вылеты запланированы 13 и 25 ноября», — пишет «Бизнес-класс», который первым обратил внимание на данные турагрегатора.

В расписании пермского аэропорта этих рейсов пока нет. Тур на 12 ночей обойдется пермякам минимум в 100 тысяч рублей.

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В середине ноября авиакомпания Azur Air начнет выполнять чартерные рейсы из Перми в Таиланд, на остров Пхукет. Об этом свидетельствуют данные сервиса Tourvisor. «Azur Air возобновит чартерные рейсы из Перми на остров Пхукет. Ближайшие вылеты запланированы 13 и 25 ноября», — пишет «Бизнес-класс», который первым обратил внимание на данные турагрегатора. В расписании пермского аэропорта этих рейсов пока нет. Тур на 12 ночей обойдется пермякам минимум в 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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