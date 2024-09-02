Сийярто заявил, что Венгрия не выживет без нефти из России

02 сентября 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Петер Сийярто заявил, что Венгрия не сможет выжить без российской нефти Фото: Роман Наумов © URA.RU Венгрия не сможет выжить без поставок российской нефти из-за отсутствия достаточной альтернативной инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну. Мы просто не сможем обеспечить спрос на топливо», — сказал Сийярто в разговоре с РБК. По его словам, от российской нефти также зависит Словакия, которая получает топливо непосредственно через Венгрию. Он отметил, что альтернативной замены на данный момент нет, чтобы полностью обеспечить страну. Сийярто упомянул про трубопровод, который проходит из Хорватии от Адриатического побережья, но его мощность он назвал недостаточной. В июле этого года Украина заблокировала поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию из-за санкций в отношении «Лукойла». Страны просили отменить это решение, однако Еврокомиссия отклонила просьбу. Сейчас Россия ищет замену и прорабатывает версию строительства нефтепровода через Иран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Венгрия не сможет выжить без поставок российской нефти из-за отсутствия достаточной альтернативной инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну. Мы просто не сможем обеспечить спрос на топливо», — сказал Сийярто в разговоре с РБК. По его словам, от российской нефти также зависит Словакия, которая получает топливо непосредственно через Венгрию. Он отметил, что альтернативной замены на данный момент нет, чтобы полностью обеспечить страну. Сийярто упомянул про трубопровод, который проходит из Хорватии от Адриатического побережья, но его мощность он назвал недостаточной. В июле этого года Украина заблокировала поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию из-за санкций в отношении «Лукойла». Страны просили отменить это решение, однако Еврокомиссия отклонила просьбу. Сейчас Россия ищет замену и прорабатывает версию строительства нефтепровода через Иран.