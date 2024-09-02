Главком ВМФ: соединения на Азовском море однозначно будут

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Адмирал Александр Моисеев. stock, моисеев александр, stock
Моисеев заявил, что развитие Азовского морского района будет продолжено Фото:

В Азовском море будут созданы соединения Военно-морского флота (ВМФ) России. Также Азовский морской район продолжит свое развитие, ведь он решает важные для России задачи, сообщил главком Военно-морского флота РФ Александр Моисеев.

«Соединения ВМФ на Азовском море будут — это однозначно. Из тех решений, которые уже приняты, следует только дальнейшее развитие», — заявил Моисеев, отметив, что Азовский морской район продолжат развивать, потому что он решает важные для РФ задачи, в том числе боевые. Его слова передает телеканал «Звезда».

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о планах по передаче более 40 кораблей для ВМФ России в 2024 году. Он также отметил, что и в предыдущие годы шла активная передача новых кораблей: в 2022 году флот пополнился 24 кораблями, а в 2023 — 33.

Еще в 2021 году источник в военно-морской сфере, знакомый с ситуацией, заявил, что будет создан Арктический флот. Планировалось, что он будет отдельным объединением в составе ВМФ, задачей которого станет обеспечение безопасности как Северного морского пути, так и арктического побережья.

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В Азовском море будут созданы соединения Военно-морского флота (ВМФ) России. Также Азовский морской район продолжит свое развитие, ведь он решает важные для России задачи, сообщил главком Военно-морского флота РФ Александр Моисеев. «Соединения ВМФ на Азовском море будут — это однозначно. Из тех решений, которые уже приняты, следует только дальнейшее развитие», — заявил Моисеев, отметив, что Азовский морской район продолжат развивать, потому что он решает важные для РФ задачи, в том числе боевые. Его слова передает телеканал «Звезда». Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о планах по передаче более 40 кораблей для ВМФ России в 2024 году. Он также отметил, что и в предыдущие годы шла активная передача новых кораблей: в 2022 году флот пополнился 24 кораблями, а в 2023 — 33. Еще в 2021 году источник в военно-морской сфере, знакомый с ситуацией, заявил, что будет создан Арктический флот. Планировалось, что он будет отдельным объединением в составе ВМФ, задачей которого станет обеспечение безопасности как Северного морского пути, так и арктического побережья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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