Главком ВМФ: соединения на Азовском море однозначно будут

02 сентября 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Моисеев заявил, что развитие Азовского морского района будет продолжено Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В Азовском море будут созданы соединения Военно-морского флота (ВМФ) России. Также Азовский морской район продолжит свое развитие, ведь он решает важные для России задачи, сообщил главком Военно-морского флота РФ Александр Моисеев. «Соединения ВМФ на Азовском море будут — это однозначно. Из тех решений, которые уже приняты, следует только дальнейшее развитие», — заявил Моисеев, отметив, что Азовский морской район продолжат развивать, потому что он решает важные для РФ задачи, в том числе боевые. Его слова передает телеканал «Звезда». Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о планах по передаче более 40 кораблей для ВМФ России в 2024 году. Он также отметил, что и в предыдущие годы шла активная передача новых кораблей: в 2022 году флот пополнился 24 кораблями, а в 2023 — 33. Еще в 2021 году источник в военно-морской сфере, знакомый с ситуацией, заявил, что будет создан Арктический флот. Планировалось, что он будет отдельным объединением в составе ВМФ, задачей которого станет обеспечение безопасности как Северного морского пути, так и арктического побережья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Азовском море будут созданы соединения Военно-морского флота (ВМФ) России. Также Азовский морской район продолжит свое развитие, ведь он решает важные для России задачи, сообщил главком Военно-морского флота РФ Александр Моисеев. «Соединения ВМФ на Азовском море будут — это однозначно. Из тех решений, которые уже приняты, следует только дальнейшее развитие», — заявил Моисеев, отметив, что Азовский морской район продолжат развивать, потому что он решает важные для РФ задачи, в том числе боевые. Его слова передает телеканал «Звезда». Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о планах по передаче более 40 кораблей для ВМФ России в 2024 году. Он также отметил, что и в предыдущие годы шла активная передача новых кораблей: в 2022 году флот пополнился 24 кораблями, а в 2023 — 33. Еще в 2021 году источник в военно-морской сфере, знакомый с ситуацией, заявил, что будет создан Арктический флот. Планировалось, что он будет отдельным объединением в составе ВМФ, задачей которого станет обеспечение безопасности как Северного морского пути, так и арктического побережья.