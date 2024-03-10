Кто такой адмирал Моисеев, которого называют новым главкомом ВМФ

«Фонтанка»: Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ РФ

10 марта 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

Несколько источников сообщают о назначении Александра Моисеева на пост и. о. главкома ВМФ РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Временно исполняющим обязанности (врио) главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ стал командующий Северным флотом, Герой России, адмирал Александр Моисеев. О его назначении сообщили источники питерского издания «Фонтанка», также в разговоре с URA.RU информацию косвенно подтвердил российский военачальник, адмирал Владимир Комоедов. Официального подтверждения о новом назначении адмирала пока нет. URA.RU рассказывает, кто такой адмирал Моисеев и чем он известен. Опытный военный лидер Адмирал Александр Моисеев является одним из самых уважаемых и опытных военных лидеров страны. Родившись 16 апреля 1962 года в Калининградской области, Моисеев начал свою карьеру с работы мастером-наладчиком в киноремонтной мастерской, после чего он попал в ряды Советской армии, где проходил службу в Уральском военном округе. Свою военную подготовку Александр Моисеев начал в Высшем военно-морском училище радиоэлектроники имени Попова, затем продолжил образование в Высших специальных офицерских классах при ВМФ. Также он проходил обучение в Военно-морской академии имени Кузнецова. За свою военную карьеру он проходил службу на атомных подводных ракетоносцах проекта «Дельфин», Также он командовал подводной лодкой К-117. В 1994 году, будучи в должности старшего помощника командира атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-18 «Карелия», Моисеев был награжден орденом Мужества за поход к Северному полюсу. Во время похода экипаж «Карелии» водрузил на Северном полюсе Андреевский и Российский флаги. Первый, кто запустил спутники в космос из подлодки В июле 1998 года, командуя атомным ракетным подводным крейсером стратегического назначения К-407 «Новомосковск», будущий адмирал вошел в историю космонавтики, как командир подводного крейсера, который впервые успешно произвел запуск на низкую околоземную орбиту двух немецких коммерческих микроспутников Tubsat-N и Tubsat-N1 ракетой-носителем «Штиль». Он организовал его из подводного положения. Дальнейшие успехи В последующие годы Моисеев занимал различные командные должности, в том числе начальника штаба и командира 31-й дивизии подводных лодок, приведя дивизию к званию лучшей на Северном флоте. Его вклад в развитие Военно-Морского Флота России был отмечен не только национальными наградами, но и повышением до заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ и командующего Черноморским флотом в 2018 году. Кроме того, Моисеев проявил себя и в политической сфере, являясь депутатом Совета депутатов ЗАТО Александровск. Герой России В 2011 году Александр Моисеев был награжден званием Герой Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Кроме того, он за свою военную карьеру был отмечен и другими наградами. В 2019 году получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Военный также отмечен двумя орденами Мужества (1995, 2008), орденом «За военные заслуги» (2006) и медалями, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006). Путь к званию адмирала В феврале 2013 года указом президента России Владимира Путина Александру Моисееву было присвоено воинское звание контр-адмирал. Уже в 2013 году он стал вице-адмиралом. Через семь лет, в декабре 2020 года он получил звание адмирала. Командующий Северным флотом В 2019 году указом президента России Владимира Путина Моисеева был назначен на пост командующего Северным флотом. Он сменил на этой роли адмирала Николая Евменова. В марте 2024 года несколько источников сообщили о назначении Моисеева на пост врио главнокомандующего Военно-морским флотом РФ. URA.RU направило запрос в Северный флот для уточнения информации о новом назначении Моисеева. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Временно исполняющим обязанности (врио) главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ стал командующий Северным флотом, Герой России, адмирал Александр Моисеев. О его назначении сообщили источники питерского издания «Фонтанка», также в разговоре с URA.RU информацию косвенно подтвердил российский военачальник, адмирал Владимир Комоедов. Официального подтверждения о новом назначении адмирала пока нет. URA.RU рассказывает, кто такой адмирал Моисеев и чем он известен. Адмирал Александр Моисеев является одним из самых уважаемых и опытных военных лидеров страны. Родившись 16 апреля 1962 года в Калининградской области, Моисеев начал свою карьеру с работы мастером-наладчиком в киноремонтной мастерской, после чего он попал в ряды Советской армии, где проходил службу в Уральском военном округе. Свою военную подготовку Александр Моисеев начал в Высшем военно-морском училище радиоэлектроники имени Попова, затем продолжил образование в Высших специальных офицерских классах при ВМФ. Также он проходил обучение в Военно-морской академии имени Кузнецова. За свою военную карьеру он проходил службу на атомных подводных ракетоносцах проекта «Дельфин», Также он командовал подводной лодкой К-117. В 1994 году, будучи в должности старшего помощника командира атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-18 «Карелия», Моисеев был награжден орденом Мужества за поход к Северному полюсу. Во время похода экипаж «Карелии» водрузил на Северном полюсе Андреевский и Российский флаги. В июле 1998 года, командуя атомным ракетным подводным крейсером стратегического назначения К-407 «Новомосковск», будущий адмирал вошел в историю космонавтики, как командир подводного крейсера, который впервые успешно произвел запуск на низкую околоземную орбиту двух немецких коммерческих микроспутников Tubsat-N и Tubsat-N1 ракетой-носителем «Штиль». Он организовал его из подводного положения. В последующие годы Моисеев занимал различные командные должности, в том числе начальника штаба и командира 31-й дивизии подводных лодок, приведя дивизию к званию лучшей на Северном флоте. Его вклад в развитие Военно-Морского Флота России был отмечен не только национальными наградами, но и повышением до заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ и командующего Черноморским флотом в 2018 году. Кроме того, Моисеев проявил себя и в политической сфере, являясь депутатом Совета депутатов ЗАТО Александровск. В 2011 году Александр Моисеев был награжден званием Герой Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Кроме того, он за свою военную карьеру был отмечен и другими наградами. В 2019 году получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Военный также отмечен двумя орденами Мужества (1995, 2008), орденом «За военные заслуги» (2006) и медалями, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006). В феврале 2013 года указом президента России Владимира Путина Александру Моисееву было присвоено воинское звание контр-адмирал. Уже в 2013 году он стал вице-адмиралом. Через семь лет, в декабре 2020 года он получил звание адмирала. В 2019 году указом президента России Владимира Путина Моисеева был назначен на пост командующего Северным флотом. Он сменил на этой роли адмирала Николая Евменова. В марте 2024 года несколько источников сообщили о назначении Моисеева на пост врио главнокомандующего Военно-морским флотом РФ. URA.RU направило запрос в Северный флот для уточнения информации о новом назначении Моисеева. Ответ ожидается.