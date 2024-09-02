Мост в центре Кунгура закроется на полтора года

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Мост ждет долгий капремонт
Мост ждет долгий капремонт Фото:

В Кунгуре Пермского края мост через реку Ирень закрывают на полтора года. За это время подрядчик должен выполнить капитальный ремонт сооружения, сообщили в мэрии.

«На Иренском мосту начались подготовительные работы. Закрытие движения планируется с 9 сентября. Срок выполнения ремонта составит 1,5 года. Транспортный поток будет перенаправляться на стоящий рядом Преображенский мост», — говорится на сайт администрации Кунгура.

Мост через Ирень был построен в 1913 году. Последний раз реконструкцию здесь делали в 1963 году. Фермы убрали, установили чугунные решетки. В июле 2021 года часть ограждения упала в воду.

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В Кунгуре Пермского края мост через реку Ирень закрывают на полтора года. За это время подрядчик должен выполнить капитальный ремонт сооружения, сообщили в мэрии. «На Иренском мосту начались подготовительные работы. Закрытие движения планируется с 9 сентября. Срок выполнения ремонта составит 1,5 года. Транспортный поток будет перенаправляться на стоящий рядом Преображенский мост», — говорится на сайт администрации Кунгура. Мост через Ирень был построен в 1913 году. Последний раз реконструкцию здесь делали в 1963 году. Фермы убрали, установили чугунные решетки. В июле 2021 года часть ограждения упала в воду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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