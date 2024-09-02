Мост в центре Кунгура закроется на полтора года

В Кунгуре Пермского края мост через реку Ирень закрывают на полтора года. За это время подрядчик должен выполнить капитальный ремонт сооружения, сообщили в мэрии.
«На Иренском мосту начались подготовительные работы. Закрытие движения планируется с 9 сентября. Срок выполнения ремонта составит 1,5 года. Транспортный поток будет перенаправляться на стоящий рядом Преображенский мост», — говорится на сайт администрации Кунгура.
Мост через Ирень был построен в 1913 году. Последний раз реконструкцию здесь делали в 1963 году. Фермы убрали, установили чугунные решетки. В июле 2021 года часть ограждения упала в воду.
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