Глава МИД Белоруссии: Минск и Москва подпишут договор о гарантиях безопасности

Белоруссия и Россия в декабре подпишут договор о гарантиях безопасности, в нем будут заложены принципы использования обычного и ядерного вооружения. Об этом сообщил глава белорусского МИД Максим Рыженков.
«К 25-летию подписания Договора о Союзном государстве, которое будем праздновать в декабре этого года, мы планируем подписать с Россией межгосударственный договор о гарантиях безопасности двух стран, где будет заложен принцип использования ядерного вооружения и обычного вооружения», — заявил Рыженков в рамках торжественного мероприятия, посвященного началу учебного года в Академии управления при президенте Республики Белоруссия. Его слова передает БЕЛТА. Он добавил, что также в договоре будут прописаны другие методы защиты двух стран, входящих в состав Союзного государства.
Также министр иностранных дел Белоруссии отметил значительное укрепление двусторонних отношений между республикой и Россией. Он подчеркнул рекордный уровень и результативность контактов между странами, особо выделив взаимодействие на уровне глав государств и правительств. Кроме того, Рыженков сообщил о реализации программы согласованных действий в сфере внешней политики и значительных достижениях в области торговли и экспорта. В рамках укрепления союзнических отношений также были утверждены документы, которые регламентируют принятие единых решений по вопросам военной политики и организации вооруженной защиты Союзного государства.
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Белоруссия и Россия в декабре подпишут договор о гарантиях безопасности, в нем будут заложены принципы использования обычного и ядерного вооружения. Об этом сообщил глава белорусского МИД Максим Рыженков. «К 25-летию подписания Договора о Союзном государстве, которое будем праздновать в декабре этого года, мы планируем подписать с Россией межгосударственный договор о гарантиях безопасности двух стран, где будет заложен принцип использования ядерного вооружения и обычного вооружения», — заявил Рыженков в рамках торжественного мероприятия, посвященного началу учебного года в Академии управления при президенте Республики Белоруссия. Его слова передает БЕЛТА. Он добавил, что также в договоре будут прописаны другие методы защиты двух стран, входящих в состав Союзного государства. Также министр иностранных дел Белоруссии отметил значительное укрепление двусторонних отношений между республикой и Россией. Он подчеркнул рекордный уровень и результативность контактов между странами, особо выделив взаимодействие на уровне глав государств и правительств. Кроме того, Рыженков сообщил о реализации программы согласованных действий в сфере внешней политики и значительных достижениях в области торговли и экспорта. В рамках укрепления союзнических отношений также были утверждены документы, которые регламентируют принятие единых решений по вопросам военной политики и организации вооруженной защиты Союзного государства. Президент России Владимир Путин заявлял в 2023 году, что страна передала часть ядерных зарядов в Белоруссию. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович сообщил, что это необходимо для сдерживания Запада.