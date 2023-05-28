В Совбезе Белоруссии объяснили решение разместить ядерное оружие РФ на территории страны

Решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии принято для того, чтобы Запад не перешел последнюю красную черту. Об этом сообщил госсекретарь совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович.
«Одним из элементов стратегического сдерживания в военном плане, конечно, является ядерное оружие. Запад просто не оставил Беларуси других путей. Если какой-то разум в головах политиков на Западе остался еще, они, конечно, эту красную черту не перешагнут», —
Он напомнил, что в 1990-х годах лидеры западных стран давали Белоруссии гарантии неприменения санкций после вывода ядерных вооружений с территории республики. Вольфович отметил, что эти обещания были нарушены.
В мае Россия и Белоруссия подписали документ о размещении нестратегического ядерного оружия в республике. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что желающие обладать ядерным оружием страны могут присоединиться к Союзному государству, пишет «Национальная служба новостей».
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