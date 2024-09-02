США арестовали самолет Мадуро и направили воздушное судно во Флориду

02 сентября 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

Самолет, принадлежащий Мадуро, арестовали из-за нарушений санкций США Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Вашингтон наложили арест на самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, потому что страна приобрела его с нарушением американских санкций. Об этом сообщил чиновник из США. На данный момент воздушное судно отправлено во Флориду. «Захват самолета главы иностранного государства является неслыханным явлением для уголовных дел. Мы посылаем здесь четкий сигнал о том, что никто не стоит выше закона, никто не находится вне досягаемости санкций США», — заявил один из американских чиновников телеканалу CNN . Отмечается, что самолет Мадуро отправили во Флориду после ареста. Сложная ситуация в Венесуэле привела к массовой миграции, многие жители страны направляются к границе США и Мексики, что оказывает влияние на политику Штатов в области миграции и безопасности. Официальные лица Вашингтона также длительное время работают над тем, чтобы прекратить поток финансовых средств, поступающих к венесуэльскому режиму, передает 360.ru. В рамках этих усилий, Министерство внутренней безопасности США конфисковало ряд роскошных автомобилей, предназначавшихся для Венесуэлы. Самолет, оцениваемый в 13 млн долларов, был задержан в Доминиканской Республике. Подобное позволило США также приступить к процедуре конфискации, в ходе которой правительство Венесуэлы сможет подать ходатайство, а власти Штатов будут собирать доказательства насчет ареста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон наложили арест на самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, потому что страна приобрела его с нарушением американских санкций. Об этом сообщил чиновник из США. На данный момент воздушное судно отправлено во Флориду. «Захват самолета главы иностранного государства является неслыханным явлением для уголовных дел. Мы посылаем здесь четкий сигнал о том, что никто не стоит выше закона, никто не находится вне досягаемости санкций США», — заявил один из американских чиновников телеканалу CNN. Отмечается, что самолет Мадуро отправили во Флориду после ареста. Сложная ситуация в Венесуэле привела к массовой миграции, многие жители страны направляются к границе США и Мексики, что оказывает влияние на политику Штатов в области миграции и безопасности. Официальные лица Вашингтона также длительное время работают над тем, чтобы прекратить поток финансовых средств, поступающих к венесуэльскому режиму, передает 360.ru. В рамках этих усилий, Министерство внутренней безопасности США конфисковало ряд роскошных автомобилей, предназначавшихся для Венесуэлы. Самолет, оцениваемый в 13 млн долларов, был задержан в Доминиканской Республике. Подобное позволило США также приступить к процедуре конфискации, в ходе которой правительство Венесуэлы сможет подать ходатайство, а власти Штатов будут собирать доказательства насчет ареста.