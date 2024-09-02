02 сентября 2024

Жители Академического заявили о пропаже интернета

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители отмечают, что хуже всего ситуация с интернетом от МТС и «Ростелекома»
Жители отмечают, что хуже всего ситуация с интернетом от МТС и «Ростелекома» Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга перебои с интернетом. По одной из неофициальных версий, рабочие могли сломать кабель на проспекте Сахарова. Информация об этом появилась в соцсетях.

В комментариях к посту в telegram-канале «Академический. Новости. Екатеринбург 18+» жители района пишут, что проблемы начались с обеда и затронули как домашний, так и мобильный интернет. Один из «пострадавших» отметил, что «Ростелеком» якобы не работает ни в каком виде, а у Tele2 сильно просела скорость. Другому клиенту «Ростелекома» в службе поддержки сообщили: «Завтра в 16:04 починят». А другому: «К 9:14 обещали починить». Проблемы с соединением меняются в зависимости от части Академического района.

Также екатеринбуржцы отмечают ухудшение качество связи о провайдеров «Планета» и МТС. «Дом.ру» работает стабильно, пишут жители района. У «Билайна» якобы тоже наблюдается просадка скорости, но у некоторых он стабилен.

Помимо Академического о проблемах с интернетом написали жители Ботанического и Заречного жилых районов. Там проблема наблюдается с того же времени.

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В Академическом районе Екатеринбурга перебои с интернетом. По одной из неофициальных версий, рабочие могли сломать кабель на проспекте Сахарова. Информация об этом появилась в соцсетях. В комментариях к посту в telegram-канале «Академический. Новости. Екатеринбург 18+» жители района пишут, что проблемы начались с обеда и затронули как домашний, так и мобильный интернет. Один из «пострадавших» отметил, что «Ростелеком» якобы не работает ни в каком виде, а у Tele2 сильно просела скорость. Другому клиенту «Ростелекома» в службе поддержки сообщили: «Завтра в 16:04 починят». А другому: «К 9:14 обещали починить». Проблемы с соединением меняются в зависимости от части Академического района. Также екатеринбуржцы отмечают ухудшение качество связи о провайдеров «Планета» и МТС. «Дом.ру» работает стабильно, пишут жители района. У «Билайна» якобы тоже наблюдается просадка скорости, но у некоторых он стабилен. Помимо Академического о проблемах с интернетом написали жители Ботанического и Заречного жилых районов. Там проблема наблюдается с того же времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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