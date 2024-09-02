Участник СВО приехал в Новый Уренгой, чтобы проводить сына в первый класс. Видео

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Ямальский участник СВО не смог пропустить первый поход своего сына в школу
Ямальский участник СВО не смог пропустить первый поход своего сына в школу Фото:

Ямальский участник СВО Андрей Бережной приехал в отпуск в Новый Уренгой. Там он впервые отвел сына в школу, сказав, что просто не смог пропустить это событие.

«Не смог пропустить такое значимое и волнительное событие, поэтому приехал поддержать Мирона», — поделился Бережной. Его слова цитирует мэрия города в своем telegram-канале.

Мужчина крепко обнимал мальчика и подбадривал всю линейку. На мероприятие пришла вся семья — мама, папа и сын. Они держались за руки и выглядели счастливыми.

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Ямальский участник СВО Андрей Бережной приехал в отпуск в Новый Уренгой. Там он впервые отвел сына в школу, сказав, что просто не смог пропустить это событие. «Не смог пропустить такое значимое и волнительное событие, поэтому приехал поддержать Мирона», — поделился Бережной. Его слова цитирует мэрия города в своем telegram-канале. Мужчина крепко обнимал мальчика и подбадривал всю линейку. На мероприятие пришла вся семья — мама, папа и сын. Они держались за руки и выглядели счастливыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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