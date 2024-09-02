Ямальский участник СВО не смог пропустить первый поход своего сына в школу
Ямальский участник СВО Андрей Бережной приехал в отпуск в Новый Уренгой. Там он впервые отвел сына в школу, сказав, что просто не смог пропустить это событие.
«Не смог пропустить такое значимое и волнительное событие, поэтому приехал поддержать Мирона», — поделился Бережной. Его слова цитирует мэрия города в своем telegram-канале.
Мужчина крепко обнимал мальчика и подбадривал всю линейку. На мероприятие пришла вся семья — мама, папа и сын. Они держались за руки и выглядели счастливыми.
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