02 сентября 2024

В США развеяли миф о достижениях ВСУ в ходе вторжения в Курскую область

WSJ: атака ВСУ на Курскую область не позволила Украине получить преимущество
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ.stock, бтр, бронетранспортер, всу
Американское издание The Wall Street Journal называет Украину аутсайдером (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Атака ВСУ на Курскую область не позволила Киеву получить преимущество. С военной точки зрения, занятая украинскими военными территория крайне незначительна и не имеет важных городов, транзитных путей или заводов, пишет американское издание The Wall Street Journal.

«Украина — аутсайдер. В занятой ВСУ территории Курской области нет ни важных городов, ни транзитных путей, шахт, важных заводов или электростанций. С военной точки зрения, занятая украинскими военными территория крайне незначительна», — говорится в статье.

Попытка вторжения украинских войск в Курскую область может стать для президента Украины Владимира Зеленского «реальным началом конца», считает ирландский журналист Чей Боуз. Российские войска «прорвали украинскую оборону на востоке», пишет Боуз на своей странице в X. Города и деревни, находившиеся под контролем ВСУ с 2014 года, «освобождаются ежедневно», пишет RT со ссылкой на слова журналиста.

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Атака ВСУ на Курскую область не позволила Киеву получить преимущество. С военной точки зрения, занятая украинскими военными территория крайне незначительна и не имеет важных городов, транзитных путей или заводов, пишет американское издание The Wall Street Journal. «Украина — аутсайдер. В занятой ВСУ территории Курской области нет ни важных городов, ни транзитных путей, шахт, важных заводов или электростанций. С военной точки зрения, занятая украинскими военными территория крайне незначительна», — говорится в статье. Попытка вторжения украинских войск в Курскую область может стать для президента Украины Владимира Зеленского «реальным началом конца», считает ирландский журналист Чей Боуз. Российские войска «прорвали украинскую оборону на востоке», пишет Боуз на своей странице в X. Города и деревни, находившиеся под контролем ВСУ с 2014 года, «освобождаются ежедневно», пишет RT со ссылкой на слова журналиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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