Атака ВСУ на Курскую область не позволила Киеву получить преимущество. С военной точки зрения, занятая украинскими военными территория крайне незначительна и не имеет важных городов, транзитных путей или заводов, пишет американское издание The Wall Street Journal.
«Украина — аутсайдер. В занятой ВСУ территории Курской области нет ни важных городов, ни транзитных путей, шахт, важных заводов или электростанций. С военной точки зрения, занятая украинскими военными территория крайне незначительна», —
Попытка вторжения украинских войск в Курскую область может стать для президента Украины Владимира Зеленского «реальным началом конца», считает ирландский журналист Чей Боуз. Российские войска «прорвали украинскую оборону на востоке», пишет Боуз на своей странице в X. Города и деревни, находившиеся под контролем ВСУ с 2014 года, «освобождаются ежедневно», пишет RT со ссылкой на слова журналиста.
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