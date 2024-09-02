В США развеяли миф о достижениях ВСУ в ходе вторжения в Курскую область

WSJ: атака ВСУ на Курскую область не позволила Украине получить преимущество

03 сентября 2024 в 03:56 Размер текста - 17 +

Американское издание The Wall Street Journal называет Украину аутсайдером (архивное фото) Фото: U.S Army / Spc. John Onuoha новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Атака ВСУ на Курскую область не позволила Киеву получить преимущество. С военной точки зрения, занятая украинскими военными территория крайне незначительна и не имеет важных городов, транзитных путей или заводов, пишет американское издание The Wall Street Journal. «Украина — аутсайдер. В занятой ВСУ территории Курской области нет ни важных городов, ни транзитных путей, шахт, важных заводов или электростанций. С военной точки зрения, занятая украинскими военными территория крайне незначительна», — говорится в статье. Попытка вторжения украинских войск в Курскую область может стать для президента Украины Владимира Зеленского «реальным началом конца», считает ирландский журналист Чей Боуз. Российские войска «прорвали украинскую оборону на востоке», пишет Боуз на своей странице в X. Города и деревни, находившиеся под контролем ВСУ с 2014 года, «освобождаются ежедневно», пишет RT со ссылкой на слова журналиста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Атака ВСУ на Курскую область не позволила Киеву получить преимущество. С военной точки зрения, занятая украинскими военными территория крайне незначительна и не имеет важных городов, транзитных путей или заводов, пишет американское издание The Wall Street Journal. «Украина — аутсайдер. В занятой ВСУ территории Курской области нет ни важных городов, ни транзитных путей, шахт, важных заводов или электростанций. С военной точки зрения, занятая украинскими военными территория крайне незначительна», — говорится в статье. Попытка вторжения украинских войск в Курскую область может стать для президента Украины Владимира Зеленского «реальным началом конца», считает ирландский журналист Чей Боуз. Российские войска «прорвали украинскую оборону на востоке», пишет Боуз на своей странице в X. Города и деревни, находившиеся под контролем ВСУ с 2014 года, «освобождаются ежедневно», пишет RT со ссылкой на слова журналиста.