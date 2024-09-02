Американская политика в отношении Украины привела к серьёзным последствиям для славянского народа, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его мнению, «проект Украина» оказался источником разрушений и жертв.
«Американский „проект Украина“ принес разрушения и повлек за собой огромные жертвы славянского народа. Нет никаких сомнений, что Россия справится с новым вызовом для своей безопасности, а цели и задачи СВО будут полностью выполнены», — подчеркнул Антонов в комментарии, который передает ТАСС.
Антонов также заявил, что военное оборудование и оружие, поступающее из США на Украину, будет уничтожено. В этом дипломат выразил полную уверенность.
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