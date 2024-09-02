02 сентября 2024

В МИД РФ заявили о результатах проекта США под названием «Украина»

Посол Антонов: созданный США «проект Украина» повлек огромные жертвы славян
© Служба новостей «URA.RU»
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Дипломат заявил о жестких последствиях плана Запада
Дипломат заявил о жестких последствиях плана Запада Фото:

Американская политика в отношении Украины привела к серьёзным последствиям для славянского народа, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его мнению, «проект Украина» оказался источником разрушений и жертв.

«Американский „проект Украина“ принес разрушения и повлек за собой огромные жертвы славянского народа. Нет никаких сомнений, что Россия справится с новым вызовом для своей безопасности, а цели и задачи СВО будут полностью выполнены», — подчеркнул Антонов в комментарии, который передает ТАСС.

Антонов также заявил, что военное оборудование и оружие, поступающее из США на Украину, будет уничтожено. В этом дипломат выразил полную уверенность.

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Американская политика в отношении Украины привела к серьёзным последствиям для славянского народа, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его мнению, «проект Украина» оказался источником разрушений и жертв. «Американский „проект Украина“ принес разрушения и повлек за собой огромные жертвы славянского народа. Нет никаких сомнений, что Россия справится с новым вызовом для своей безопасности, а цели и задачи СВО будут полностью выполнены», — подчеркнул Антонов в комментарии, который передает ТАСС. Антонов также заявил, что военное оборудование и оружие, поступающее из США на Украину, будет уничтожено. В этом дипломат выразил полную уверенность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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