02 сентября 2024

Пермяк Евгений Торсунов установил паралимпийский рекорд

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Для спортсмена это уже второе «золото» Паралимпийских игр
Для спортсмена это уже второе «золото» Паралимпийских игр Фото:

Пермяк Евгений Торсунов завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Париже. Он также установил спортивный рекорд в прыжках в длину.

«Евгений выступает в прыжках в длину среди спортсменов с нарушением координации. В финальной попытке он сумел прыгнуть на 5,83 метров. Установил рекорд и завоевал золотую медаль», — сообщил в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава региона уточнил, что для Евгения Торсунова это уже вторая золотая медаль Паралимпиады. Спортсмен уже одерживал победу на играх в 2021 году.

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Пермяк Евгений Торсунов завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Париже. Он также установил спортивный рекорд в прыжках в длину. «Евгений выступает в прыжках в длину среди спортсменов с нарушением координации. В финальной попытке он сумел прыгнуть на 5,83 метров. Установил рекорд и завоевал золотую медаль», — сообщил в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона уточнил, что для Евгения Торсунова это уже вторая золотая медаль Паралимпиады. Спортсмен уже одерживал победу на играх в 2021 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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