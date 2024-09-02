Пермяк Евгений Торсунов установил паралимпийский рекорд

Для спортсмена это уже второе «золото» Паралимпийских игр
Пермяк Евгений Торсунов завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Париже. Он также установил спортивный рекорд в прыжках в длину.
«Евгений выступает в прыжках в длину среди спортсменов с нарушением координации. В финальной попытке он сумел прыгнуть на 5,83 метров. Установил рекорд и завоевал золотую медаль», — сообщил в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Глава региона уточнил, что для Евгения Торсунова это уже вторая золотая медаль Паралимпиады. Спортсмен уже одерживал победу на играх в 2021 году.
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