Возбуждено дело об убийстве таинственно пропавшей школьницы в Нижнем Тагиле

После таинственной пропажи 12-летней Анастасии Якиной в Нижнем Тагиле (Свердловская область) следователи возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)», — сказал собеседник агентства. Зачастую следователи прибегают к этому, чтобы расширить круг полномочий. Благодаря возбуждению дела сотрудник может проводить допросы, очные ставки, обыски, назначать экспертизы и проводить другие следственные действия. В свердловском СКР от комментариев по теме воздержались.
Приметы девочки: рост — 150 сантиметров, русые волосы ниже плеч. Она была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение Анастасии, сообщите полицейским по номеру 8 (343) 597-68-02 или на линию 02.
Якина ушла из дома 31 августа. По предварительным данным, она отпросилась у отца погулять. Когда он вернулся с работы, то не обнаружил девочку, и принялся ее искать. Затем мужчина обратился за помощью в полицию. Силовикам помогают волонтеры из поисковых отрядов. По городу развешаны ориентировки на пропавшую. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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