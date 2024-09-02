02 сентября 2024

Возбуждено дело об убийстве таинственно пропавшей школьницы в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Курганская область, двор, подъезд дома, девочка, заросли травы
Анастасию ищут с 31 августа (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле бесследно пропала 12-летняя школьница

После таинственной пропажи 12-летней Анастасии Якиной в Нижнем Тагиле (Свердловская область) следователи возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)», — сказал собеседник агентства. Зачастую следователи прибегают к этому, чтобы расширить круг полномочий. Благодаря возбуждению дела сотрудник может проводить допросы, очные ставки, обыски, назначать экспертизы и проводить другие следственные действия. В свердловском СКР от комментариев по теме воздержались.

Приметы девочки: рост — 150 сантиметров, русые волосы ниже плеч. Она была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение Анастасии, сообщите полицейским по номеру 8 (343) 597-68-02 или на линию 02.

Якина ушла из дома 31 августа. По предварительным данным, она отпросилась у отца погулять. Когда он вернулся с работы, то не обнаружил девочку, и принялся ее искать. Затем мужчина обратился за помощью в полицию. Силовикам помогают волонтеры из поисковых отрядов. По городу развешаны ориентировки на пропавшую. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Анастасия ушла из дома 31 августа
Анастасия ушла из дома 31 августа
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После таинственной пропажи 12-летней Анастасии Якиной в Нижнем Тагиле (Свердловская область) следователи возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)», — сказал собеседник агентства. Зачастую следователи прибегают к этому, чтобы расширить круг полномочий. Благодаря возбуждению дела сотрудник может проводить допросы, очные ставки, обыски, назначать экспертизы и проводить другие следственные действия. В свердловском СКР от комментариев по теме воздержались. Приметы девочки: рост — 150 сантиметров, русые волосы ниже плеч. Она была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение Анастасии, сообщите полицейским по номеру 8 (343) 597-68-02 или на линию 02. Якина ушла из дома 31 августа. По предварительным данным, она отпросилась у отца погулять. Когда он вернулся с работы, то не обнаружил девочку, и принялся ее искать. Затем мужчина обратился за помощью в полицию. Силовикам помогают волонтеры из поисковых отрядов. По городу развешаны ориентировки на пропавшую. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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