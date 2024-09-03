Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу ищут 140 полицейских и волонтеры

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ФСБ, учения. Челябинск, перекрытие, полиция, оцепление, поиск, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
Все силы полиции Нижнего Тагила брошены на поиск ребенка (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле бесследно пропала 12-летняя школьница

Пропавшую 12-летнюю школьницу Настю Якину ищут 140 сотрудников полиции Нижнего Тагила, а также волонтеры сразу трех добровольных отрядов — «ЛизаАлерт», «Феликс» и «Скорпион». Подробности URA.RU сообщил официальный представитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

«В поисковых мероприятиях задействован поднятый по тревоге личный состав подразделений уголовного розыска, службы участковых уполномоченных, по делам несовершеннолетних, ППС и охраны общественного порядка. Розыск находится на контроле у руководства свердловского главка МВД», — отметил полковник Горелых.

Он добавил, что оперуполномоченные тщательно анализируют съемки с камер видеонаблюдения не только вблизи места жительства девочки, но и всего района. Настя Якина пропала 31 августа, в тот день она отпросилась у отца погулять, но не вернулась домой. Девочку ищут четвертые сутки. Известно, что за месяц до исчезновения у подростка умерла мать. Следователями возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Подробности загадочного исчезновения школьницы — в сюжете URA.RU.

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Пропавшую 12-летнюю школьницу Настю Якину ищут 140 сотрудников полиции Нижнего Тагила, а также волонтеры сразу трех добровольных отрядов — «ЛизаАлерт», «Феликс» и «Скорпион». Подробности URA.RU сообщил официальный представитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. «В поисковых мероприятиях задействован поднятый по тревоге личный состав подразделений уголовного розыска, службы участковых уполномоченных, по делам несовершеннолетних, ППС и охраны общественного порядка. Розыск находится на контроле у руководства свердловского главка МВД», — отметил полковник Горелых. Он добавил, что оперуполномоченные тщательно анализируют съемки с камер видеонаблюдения не только вблизи места жительства девочки, но и всего района. Настя Якина пропала 31 августа, в тот день она отпросилась у отца погулять, но не вернулась домой. Девочку ищут четвертые сутки. Известно, что за месяц до исчезновения у подростка умерла мать. Следователями возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Подробности загадочного исчезновения школьницы — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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